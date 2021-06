Los fotógrafos la adoran porque cada vez que pisa una alfombra roja ofrece espectáculo. Candela Peña es un huracán de energía y buen rollo y cuando posa lo hace a lo grande, ofreciendo lo mejor de sí misma. Sus looks no dejan indiferente a nadie: arriesga y gana. Adora la moda española y entre las firmas a las que más recurre está Redondo Brand, capitaneada por Jorge Redondo. Él es el autor de su rompedor traje con cola, no con capa.

Jorge ha vestido a Candela en varias citas importantes este año, como la fiesta de los premios Goya o la gala de los Feroz. "Cuando se puso en contacto con nosotros nos dijo que quería romper el 'momento vestido' y que pensáramos algo diferente. Enseguida pensamos en un pantalón, pegado al cuerpo pero con el bajo abierto y le pareció fenomenal. No queríamos perder la grandilocuencia que hay en las alfombras rojas, y más en estos momentos, y partimos de la idea de una pieza con mucha cola pero huyendo del concepto de vestido capa, que ya está muy visto", revela.

Boceto de Redondo Brand para Candela Peña RTVE

Por eso se decantaron por un top con cola, una prenda muy especial ya que todo va integrado en un mismo patrón. "El top y la cola son la misma pieza, que lleva 10 metros de tela", dice el modista que vistió a Marta Etura en los Goya 2021. Todo se ha hecho a mano: el pantalón se ha realizado con un moiré en tafetán de tono fucsia, el mismo que el top con cintura redondeada, confeccionado en asa de seda. Va ligeramente fruncido, rematado a tijera y lleva huecos en los laterales a modo de bolsillo para poder meter las manos y dar a la actriz más posibilidades a la hora de posar. "Candela tiene un sentido del trabajo maravilloso. Sabe que a una alfombra roja va a trabajar, no a lucirse, como hacen otras personas. Es consciente de que la prensa que está allí también está trabajando y le tienen cariño porque siempre ella sabe que está allí para atenderles".

Detalle del look de Candela Peña. Gtres

Candela Peña con diseño de Redondo Brand Gtres

La actriz ha dado las gracias públicamente a Jorge y a todo su equipo, a quiénes llama 'las reinas del taller'. "¿Qué deciros? Que me habéis convertido en una mujer heroína con mi capa llena de fantasía color seda tafetán y mucho rosa para mi Maricón Perdido… ¡Os doy gracias eternas! ¡Sois mi pandilla!", dice emocionada. Y Jorge le ha respondido en su nombre y de todo el taller. "Te adoramos hasta el infinito, gracias por elegirnos, confiar y, sobre todo, hacernos disfrutar con nuestro trabajo porque lo haces todo fácil", ha escrito.

El modista ha disfrutado mucho con este trabajo, y por varios motivos. "Candela sabe mucho de moda, conoce a muchos diseñadores nacionales e internacionales, sabe de tejidos y tiene unos referentes que van muy en la línea de nuestra marca", añade. La actriz deja una estela de glamur y diversión en Málaga, se va contenta, pero sobre todo porque parece que dejamos atrás los momentos más críticos. "Me voy de Málaga llena de alegría, orgullo y agradecimiento a esta ciudad por cómo recibe año tras año a nuestro cine/series, nuestra cultura". Y atrás parece que deja los malos momentos vividos con las amenazas e insultos recibidos a través de las redes sociales. "Lo hice público por pura inconsciencia pero no me arrepiento de nada", contestó a los reporteros.