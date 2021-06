¿Quién no la ha visto en la calle, en el cine o ahora en Instagram? Esta mítica cazadora se ha convertido en las más reconocibles del mundo de la moda. Ha trascendido a lo largo de varias generaciones para convertirse en una prenda atemporal y que la lucen tanto ellos como ellas y personas de todas las clases sociales. Hizo su aparición como prenda para la clase trabajadora y a día de hoy es un clásico de la moda que se lleva en cualquier ámbito social. Todos tenemos la misma imagen en mente de la típica cazadora vaquera Levi’s, es la Trucker Type III, que nació en 1967 para representar una revolución en la ropa de trabajo americana. Tuvo tanto éxito y tanta repercusión que la chaqueta se convirtió en la voz de la juventud y del estilo individual en la cultura popular y grandes íconos de la música, la moda y el cine empezaron a llevarla. No se trata de una prenda cualquiera, es un lujo de prenda: versátil, asequible, sin género, sin edad. Combina con todo y funciona con un look sport y relajado y con un look de noche o fiesta. Rebaja la intensidad a las prendas más sofisticadas y se lleva de cine con las camisetas blancas, por eso las dos marcan tendencia esta temporada.

Bing Crosby Es muy curiosa la historia del cantante y actor Bing Crosby con su cazadora Levi’s. Le negaron la entrada en un hotel de lujo por llevar una chaqueta vaquera y cuando Levi Strauss & Co. Se enteró, le hizo un esmoquin en denim. Bing Crosby con su chaqueta vaquera de Levi Strauss & Co. Getty Images

Marilyn Monroe Ícono del cine, de la mujer, de la sensualidad… A estas alturas, Marilyn Monroe no necesita presentación. Fue de las primeras celebrities en lucir la cazadora tanto dentro como fuera de la pantalla. Para el recuerdo queda aquella emblemática foto del rodaje de Vidas Rebeldes en 1960. Marilyn Monroe en el rodaje de 'Vidas Rebeldes' - 1960 Bettman

Elvis Presley Otro que no necesita presentación, porque más que un cantante, Elvis Presley fue un icono cultural. Pues él también vistió la emblemática cazadora Levi’s y lo hizo cuando protagonizó la película El rock de la cárcel en 1957 con la Type II. Y como entre Elvis y Levi’s, la única diferencia que hay es el orden de las letras, a día de hoy, existen muchas camisetas que hacen el juego de palabras de logotipo de la marca. Elvis Presley en la película 'El rock de la cárcel' Revista GQ

Georges Harrison El guitarrista de los Beatles, Georges Harrison fue de los primero en ponérsela por las calles de San Francisco en pleno movimiento hippie. Combinó su Trucker con una camisa azul y una corbata psicodélica demostrando que las posibilidades estilísticas de esta chaqueta denim eran amplísimas. Georges Harrison con su cazadora vaquera en pleno movimiento hippie David Redfern

Martin Sheen Unos años más tarde, las prendas vaqueras seguían siendo el uniforme por excelencia de varias generaciones. Así lo demostró el actor Martin Sheen adoptaba ese look con su cazadora Levi’s en la película película Badlands de 1973.

Heath Ledger El actor australiano que murió por una sobredosis de fármacos, también le rindió triubuto a esta cazadora tan icónica en la película Brokeback Mountain de 2005. La película estaba ambientada en la américa de los 60 y se llevó tres premios Óscar. Heath Ledger en la película Brokeback Mountain Twitter

Ryan Gosling Las cazadoras denim han tenido tal trascendencia que si las vestían las celebrities de hace 30 o 40 años, también las hacen las de ahora. El actor Ryan Gosling lucía la Trucker Jacket de Levi’s en la película Drive de 2011 Ryan Gosling en el rodaje de 'Drive' Fotogramas

Gigi Hadid Gigi Hadid es una de las top models del momento y sus outfits se convierten rápido en tendencia. Con su chaqueta Levi’s, nos demostró que la chaqueta vaquera queda bien con todo. Asi lució su denim en el especial de la revista Vogue en el que le hacen 73 preguntas.

Justin Timberlake Justin Timberlake ha colaborado en dos ocasiones con Levi's para presentar su propia colección Levi’s x Justin Timberlake. La marca ha vestido a muchos artistas y con el cantante ha querido hacer algo especial. Para ello, el cantante trabajó con el equipo de diseño para reinventar algunos de las piezas con una apariencia más fresca y renovada. Justin Timberlake en colaboración con Levi's Levi's