Semana tras semana, Maestros de la Costura nos regala unas alucinantes pruebas de exteriores. En esta ocasión, la actriz, modelo y empresaria Laura Sánchez acompaña a los aprendices hasta la aldea almonteña de El Rocío en un precioso y complicado reto: confeccionar un traje de flamenca. La andaluza estaba maravillada, por varios motivos.

"Imagínate, estar en mi tierra, con las modelos de mi agencia que son mis niñas, con moda flamenca y en 'Tierra Santa', como digo yo. ¡Cómo no van a salir cosas buenas!". Dice que la experiencia de estar con el jurado y los aprendices ha sido muy positiva. "Quería que los espectadores pudieran ver todo el trabajo que hay detrás de un vestido de flamenca y supieran lo difícil que es hacer uno. Este traje dicen que sienta muy bien, y es verdad, pero solo si está bien hecho. Si no lo está no sienta bien".

La prueba de exteriores se ha hecho en un lugar mágico, junto a la ermita de El Rocío y las Marismas de Doñana. Los aprendices han tenido que escoger un vestido como los que hacen Rocío Peralta y Susana Jiménez, de El Ajolí, dos pesos pesados de este sector. "Darles visibilidad a ellas y a la moda flamenca es lo más gratificante. ¡En la moda flamenca hay mucho talento!".

Conoce muy bien los secretos de este traje tan especial porque dirige junto a Javier Reina la pasarela 'We love flamenco' y también de la costura. "Imagínate, mi madre es costurera y patronista, ¡yo iba al colegio siempre con hilos colgando!", recuerda emocionada. Y por eso sabe el gran trabajo que hay detrás de un vestido de volantes. "¡Es más difícil hacer un traje de flamenca que cocinar!". Y lo dice con conocimiento de causa tras su paso por MasterChef Celebrity.

Laura Sánchez y Raquel Sánchez Silva lucen sus trajes Laura Sánchez y Raquel Sánchez Silva lucen sus trajes de gitana RTVE.es