Nadie lo esperaba, pero el último programa de Maestros de la Costura nos dio una grata sorpresa: no hubo ningún expulsado. Así lo decidieron los jueces en una prueba de expulsión muy diferente a las que acostumbrados a los aprendices: confeccionar un bolso de diseño.

Entramos de lleno en la recta final de talent de costura y es evidente que el nivel de los aprendices ha crecido y mucho, pero la tensión entre ellos también. Ancor no aguantó la presión de la prueba por equipos y tuvo que abandonar antes de la valoración de los jueces, y en la prueba de expulsión, los aprendices se unieron en contra de Luís.

Ya se palpa la tensión la tensión en el taller de Maestros de la Costura y como no podía ser de otra manera, Lluís está en el centro de todas las miradas , concretamente en la de Mily, que la pagó con él en la prueba de expulsión . Ella fue la mejor en los exteriores y la ventaja que le concedieron los jueces fue elegir los materiales para cada uno de los aprendices. El reto era confeccionar un bolso práctico, único y de diseño , un reto al que no nos tienen acostumbrados. Mily se lo puso fácil a Yelimar y también a Gabriel, pero a Lluís le asignó el terciopelo , uno de los tejidos más complicados a tratar, a pesar de que él le pidiera el ante: “Ya que sabes tanto guapo… pa’ ti”.

Todos contra Lluís, menos María Escoté

Como bien dijo Caprile, esta es "la edición de las primeras veces” y nunca antes los jueces les preguntaron a los aprendices su opinión sobre la expulsión. Para sorpresa de muchos, y no tanta para otros, Mily, Ancor y Laura dijeron que Lluís merecía abandonar el taller de Maestros de la Costura por su actitud de ‘desganado’.

06.00 min Mily, Ancor y Laura reprochan a Lluís su mala actitud

María Escoté dio un paso hacia adelante en defensa de Lluís: “Yo a lo mejor hubiese tomado la misma decisión pero sería porque si se acerca la final, no me la querría jugar con Lluís por su nivel de costura. En cuanto a su actitud, me ha parecido muy buena y encima con un buen resultado”. Y la diseñadora siguió con su discurso y señaló a Mily: “Claramente has tenido una estrategia, y me encanta, y es honesto reconocerlo. Pero intentar esconderla no tiene sentido, es antideportivo en un programa de televisión”.

“"¿Tú quién crees que debe irse hoy?" ��#MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/vbmuxarjmL“ — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 8, 2021

Por su parte, Lluís contemplaba la polémica en silencio, hasta que le preguntaron si se esperaba esa reacción de sus compañeros. “Igual de Laura menos, pero no me extraña” confesaba el catalán. Y por supuesto, Laura le replicó y empezó una nueva disputa entre ambos que Caprile tuvo que frenar: “Laura te está diciendo que te quiere, me he emocionado hasta yo. Ojalá tuviera una amiga como Laura”.