'Maestros de la costura' se sumerge en la moda flamenca con los diseños de Laura Sánchez

Los aprendices de ‘Maestros de la costura’ se encuentran en la recta final, pero quien no podrá disfrutar más del taller será Javier, que tuvo que colgar su mandil la semana pasada. En el próximo programa los aprendices tendrán que crear una prenda masculina de lujo a medida en la primera prueba, viajarán a la aldea de El Rocío para reproducir vestidos de flamenca por equipos y deberán diseñar y confeccionar un bolso para librarse de la eliminación.

Los aspirantes buscarán un estilo propio en este programa

Uno de los principales objetivos de esta edición era que los aprendices creasen su estilo propio para que sus futuras firmas puedan ser reconocibles y únicas. Pero no deben olvidarse de satisfacer los desos y demandas del cliente. En el primer reto de la noche, Jaime Álvarez, director creativo de Mans y ganador del prestigioso premio Who’s on Next 2020, les explicará el auge de la moda masculina y cómo adaptarse a las exigencias de la clientela.

El jurado les introducirá al consumo de lujo con la visita de José Yusty, CEO de la firma Yusty, y Lorenzo Castillo, uno de los creadores más prestigiosos del momento. El reto será diseñar y confeccionar una prenda masculina de lujo a medida, teniendo en cuenta la exclusividad del diseño, la calidad de los tejidos y materiales, y la costura impecable. Contarán con los consejos de Begoña, Margarita, Borja, Fran, La Brava y David, aprendices de ‘Maestros de la costura 3’.