'Hasta el fin del mundo' vuelve a La 1: la meta se acerca y los participantes aceleran el ritmo

‘Hasta el fin del mundo’, presentado por Paula Vázquez, regresa a La 1 tras las navidades y afronta su recta final. En la penúltima etapa, las seis parejas intentan desplazarse de Argentina a Chile, mientras el dinero y paciencia no dejan de escasear. El final está cada vez más cerca y algunos de los participantes no saben si podrán continuar con la carrera.

De Mar de Plata a Puerto Varas

El presupuesto de Yolanda Ramos y su sobrina Ainoa es tan limitado que no saben si podrán seguir en la aventura. El hambre aparece y Ushuaia se aleja cada vez más. La dificultad para enlazar autobuses se convierte en un obstáculo para todos. Los precios del transporte son altos y cuadrar los números ya es una hazaña en sí misma. Llegar a Puerto Varas, la puerta de entrada a la Patagonia chilena, se complicará.

Jedet y Andrea Compton descubren nuevas aficiones al final del camino

Pero no todo van a ser problemas. En este trayecto, Jedet descubrirá una nueva vocación por el baloncesto y Andrea Compton se tatuará un bus como recuerdo imborrable de este viaje. Alba Carrillo y Cristina Cifuentes se encargarán de la limpieza del dinosaurio más grande de Argentina, y Anabel Dueñas se emocionará al ordeñar vacas, porque el recuerdo de su abuela difuminará su miedo a los animales. Por su parte, Aldo Comas y José Lamuño convertirán esta parte del camino en una simbiosis total entre ambos.