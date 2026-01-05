'Hasta el fin del mundo' vuelve a La 1: la meta se acerca y los participantes aceleran el ritmo
- Las seis parejas intentan desplazarse de Argentina a Chile, mientras el dinero y paciencia no dejan de escasear
- Jueves 8 de enero, después de ‘La Revuelta en La 1 y RTVE Play
‘Hasta el fin del mundo’, presentado por Paula Vázquez, regresa a La 1 tras las navidades y afronta su recta final. En la penúltima etapa, las seis parejas intentan desplazarse de Argentina a Chile, mientras el dinero y paciencia no dejan de escasear. El final está cada vez más cerca y algunos de los participantes no saben si podrán continuar con la carrera.
De Mar de Plata a Puerto Varas
El presupuesto de Yolanda Ramos y su sobrina Ainoa es tan limitado que no saben si podrán seguir en la aventura. El hambre aparece y Ushuaia se aleja cada vez más. La dificultad para enlazar autobuses se convierte en un obstáculo para todos. Los precios del transporte son altos y cuadrar los números ya es una hazaña en sí misma. Llegar a Puerto Varas, la puerta de entrada a la Patagonia chilena, se complicará.
Pero no todo van a ser problemas. En este trayecto, Jedet descubrirá una nueva vocación por el baloncesto y Andrea Compton se tatuará un bus como recuerdo imborrable de este viaje. Alba Carrillo y Cristina Cifuentes se encargarán de la limpieza del dinosaurio más grande de Argentina, y Anabel Dueñas se emocionará al ordeñar vacas, porque el recuerdo de su abuela difuminará su miedo a los animales. Por su parte, Aldo Comas y José Lamuño convertirán esta parte del camino en una simbiosis total entre ambos.
‘Exceso de equipaje’
El nuevo episodio del videopodcast ‘Exceso de equipaje’recibirá esta semana a Jedet y Andrea Compton. La pareja de amigas desvelará junto a Inés Hernand lo mejor de esta aventura en común. El programa estará disponible desde la mañana del 8 de enero en RTVE Play y se emitirá en La 1 después de ‘Hasta el fin del mundo.’
Así es ‘Hasta el fin del mundo’
Presentado por Paula Vázquez y con Yolanda Ramos, Ainoa Olivares Ramos, Alba Carrillo, Cristina Cifuentes, Jedet, Andrea Compton, Rocío Carrasco, Anabel Dueñas, NIA, J Kbello, Aldo Comas y José Lamuño como participantes, ‘Hasta el fin del mundo’ es la versión española de ‘Race across the world, formato de éxito en la BBC. Recorre ocho países (Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile), más de 15.000 kilómetros, unos 1.500 por cada etapa, en una aventura inigualable que cambiará sus vidas para siempre.