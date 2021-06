Es una estrella del flamenco, y su fama nació de la noche a la mañana. Un día versionaba Lágrimas negras con Bebo Valdés. Al siguiente, el público se le echaba encima. Si no llevaban papeles encima, le pedían su autógrafo sobre billetes: convertido en un icono, Diego 'El Cigala' ha recibido nominaciones a los Grammy y varios discos de Platino. Es madrileño, de etnia gitana, creció en la zona del Rastro y desde 2014 tiene nacionalidad dominicana: allí escribió música y despidió a su esposa, Amparo Fernández, tras una lucha contra el cáncer. El artista se encontraba en Los Ángeles para dar un concierto y, en lugar de cancelarlo, decidió subirse al escenario y homenajearla con su música.

El Cigala ha sido detenido en Madrid por un presunto delito de violencia de género contra su pareja actual, Kina Méndez. Con ella, también cantaora, comparte su vida desde la muerte de Amparo, y su denuncia llama la atención sobre otros escándalos protagoizados por El Cigala en los últimos años. Escándalos que, durante una época, parecía haber dejado atrás gracias a la vigilancia y el cuidado de su esposa.

Diego 'El Cigala' y Amparo Fernández

"Amparo fue la persona que más ayudó a Diego, y no sé cómo va a poder recuperarse de este golpe. Ni siquiera entiendo cómo pudo cantar en Los Ángeles; me imagino lo hundido que debe estar", decía una fuente cercana al diario ABC días después de su muerte. "No era solo su mujer. Era su compañera desde hace más de veinte años, la madre de sus hijos, su representante, su sustento, su principal apoyo... No se separaba de él ni a sol ni a sombra".

Su matrimonio no fue fácil, y se vio testado por los problemas del cantante con las drogas. Pero ella lo alejó de ese mundo, llegando incluso a llevárselo a vivir a la localidad de Robledo de Chavela, alejada de la ciudad, sin coche y bajo su estricta vigilancia: "Lo tuvo recluido en la casa, jugando con la Play Station, hasta que se recuperó. Lo cuidaba como una madre", cuenta su amigo.

00.52 min Diego el Cigala en el Festival de Roses

Por la dependencia del cantaor a su esposa, Amparo no le comunicó que estaba enferma hasta que ya no había nada que hacer para ganar la batalla. Su muerte fue devastadora para Diego 'El Cigala', para su música y para su vida personal: desde ese año, el cantaor comienza a protagonizar titulares escandalosos que despiertan las acusaciones de la prensa y la defensa de sus seres queridos y de sus fans más devotos.

01.48 min El cantaor flamenco Diego el Cigala pasa a disposición judicial tras ser detenido por un delito de violencia de género