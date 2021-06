“Hoy toca contaros una noticia buena y otra mala”, ha confesado la actriz Nerea Garmendia en su propia cuenta de Instagram. Se refiere a un accidente de moto que sufrió la semana pasada, del que afortunadamente, se encuentra bien. Y menos mal, porque las fotos que ha compartido con sus seguidores no es que tengan muy buena pinta: "Estoy bien, nada roto, nada infectado, solo un buen susto y "dolorcillo" en la pierna".

Ahora que ya se está recuperando, ha decidido publicar las imágenes de las heridas que se hizo, y algunas dan bastante impresión. Son, básicamente, los raspones que sufrió al caer al asfalto y que le afecta a ambas piernas.

Heridas del accidente de moto de Nerea Garmendia Instagram / @nerea_garmendia

Lo peor de todo es que ni siquiera fue culpa suya, se cayó por culpa de un camión: “La imprudencia de un camionero me la he zampado yo y me ha tirado al suelo”. Según cuenta ella misma, resulta que se cayó la carga del camión que en este caso era arena y se quedó esparcida por la carretera y nadie avisó para que la retiraran. Eso sí, Nerea avisa por si vuelve a pasar: “Por favor, si veis que se cae algún objeto, piedras o similar que pueda provocar un accidente LLAMAD AL 010 para que lo retiren”.

Ha decidido contar el accidente gracias a su padre: “Mi padre me dice hoy: Nere, esto no lo vas a contar a tu familia de instagram? Si enseñas los paluegos cuando comes hay que contar también estas cosas. Y he dicho, pues tiene toda la razón…”. Y no sólo ha señalado la imprudencia, también ha querido agradecer la labor de las personas que le ayudaron tras el accidente: “Dar gracias a los sanitarios Juan y Carlos que me atendieron en la ambulancia, como a los que me curaron en el hospital 12 de Octubre, a la policía que actuó rápidamente y a tod@s los que os habéis preocupado todos estos días”.

Nerea Garmendia es atendida en la ambulancia tras su accidente de moto Instagram / @nerea_garmendia

También ha querido acordarse de la primera persona que la ayudó, un testigo anónimo: “No sé quién es esa persona porque yo estaba en la ambulancia pero desde aquí quiero DARLE LAS GRACIAS”. Si nos fijamos en la publicación, hay algo de contenido delicado en el que ella misma graba la cura que le hacen y pueden ser imágenes complicadas para los más aprensivos.Y vistas las heridas, parece que va a tardar en recuperarse, o por lo menos a que sanen totalmente y ella misma nos anticipa que le toca una "tercera cuarentena" para recuperarse totalmente.

