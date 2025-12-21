¿Qué se vota en Extremadura este domingo? La composición de la Asamblea en juego

Los extremeños están llamados a las urnas este domingo para elegir a sus representantes políticos en un adelanto inédito de las elecciones autonómicas impulsado por la presidenta en funciones, María Guardiola. Pero ¿qué votan exactamente durante esta jornada los ciudadanos de Extremadura?

Aunque las campañas electorales giran en torno a los candidatos a ocupar la Presidencia, en este caso la Junta, lo que se decide en las urnas es la composición de la Asamblea de Extremadura, conformada por 65 diputados. Con este método de elecciones legislativas, los electores depositan en las urnas la lista cerrada de un partido político que varía en función a la circunscripción en la que votan.

Por tanto, el veredicto de las urnas configurará un nuevo Parlamento extremeño del que emanará el próximo Gobierno autonómico, cuyo color político vendrá determinado por la aritmética de la Cámara que se conforme esta noche. La mayoría absoluta de la Asamblea está en los 33 diputados.

Dos circunscripciones: Cáceres y Badajoz En España, las circunscripciones electorales para las Cortes Generales son las 50 provincias y las dos ciudades autónomas, sumando un total de 52. En las elecciones generales, Extremadura aporta un total de 9 parlamentarios al Congreso de los Diputados, cuatro por Cáceres y cinco por Badajoz. Esta diferencia, que se repite en los comicios municipales, se debe a la diferencia en población que tiene cada provincia. Según el censo anual de población que realiza el Instituto Nacional de Estadística, Cáceres tiene una población total de 388.000 habitantes, frente a los 665.000 que tiene Badajoz, casi el doble. De los 65 parlamentarios que componen la Asamblea de Extremadura, 29 se deciden en la circunscripción de Cáceres y 36 en la de Badajoz. Por tanto, la provincia más grande decide el 55% de los parlamentarios, frente al 45% de la menor. Guardiola busca la mayoría absoluta para renovar su cargo al frente de la Junta de Extremadura sin Vox

Cerca de 900.000 personas están llamadas a las urnas Ahora que sabemos cuántos diputados tiene cada provincia en la Asamblea de Extremadura, es conveniente saber cuántas personan componen el censo electoral de las mismas. O, dicho de otro modo, cuántas personas tienen derecho a ejercer su voto en cada una de las circunscripciones. Según ha detallado la consejera de Administración Pública y Hacienda, Elena Manzano, el censo electoral de estas elecciones es de 890.985 personas. De estos, 339.613 pertenecen a la provincia de Cáceres y 551.372 a la de Badajoz. Las 30.610 personas restantes corresponden al voto extranjero, proveniente de 102 países diferentes. Teniendo en cuenta el censo electoral y la composición de la Asamblea, podemos calcular que hay un escaño por cada 13.707 habitantes. Fijándonos en cada una de las provincias, en Cáceres hay un escaño por cada 11.710 electores, frente a los 15.315 de Badajoz. Gallardo, el candidato del PSOE que defiende su inocencia en la presunta contratación irregular del hermano de Sánchez

21 listas electorales presentadas Como ya hemos avanzado, los electores votan la composición de la Asamblea de Extremadura, y no directamente al presidente de la Junta. Para ello, cada ciudadano deposita este domingo en la urna una papeleta con una lista cerrada con los candidatos al Parlamento de un partido político. En la circunscripción de Cáceres, las candidaturas de cada formación están integradas por 29 nombres, además de tres suplentes; en la de Badajoz, por 36 candidatos y el mismo número de suplentes. Se trata, en ambos casos, del número máximo de escaños que puede obtenerse en cada provincia. En las elecciones de este 2025, los extremeños podrán elegir entre 21 listas diferentes, 11 en Cáceres y 10 en Badajoz. Además, en estos comicios se da la situación de que cada uno de los dos principales candidatos se presenta por una provincia diferente. La candidata del PP, María Guardiola, encabeza la lista de Cáceres, mientras que su homólogo del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, lo hace por la de Badajoz. Así cierran las encuestas de las elecciones en Extremadura: el PP ganaría sin mayoría absoluta y con un Vox más fuerte