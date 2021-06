Diego ‘El Cigala’ ocupa todas las portadas de los principales diarios de información porque ha sido detenido por un presunto delito de violencia de género. Su pareja actual, Kina Jiménez, ha presentado una denuncia en Jerez de la Frontera en la que dice haber sufrido malos tratos, físicos y psicológicos. No es el único escándalo en el que se ha visto involucrado el cantaor, que en 2003 fue condenado por un delito de amenazas a una azafata y, tras el fallecimiento de su primera esposa, Amparo Fernández, volvió a protagonizar incidentes en los que su conducta, o su relación con el alcohol, fueron puestas en tela de juicio.

Pero hay otros rostros de El Cigala. Así le conocimos en 2008, en una de sus entrevistas más íntimas, con Juan Ramón Lucas para el programa En noches como ésta. El artista repasa su carrera hasta la fecha, habla de Camarón y del pueblo gitano. Pero también se desnuda sentimentalmente para hablar de otros aspectos de su vida personal como sus hijos, su relación con las drogas o su primera mujer, que fallecería de cáncer siete años después.

El cantaor hablaba de su infancia humilde y de cómo sus padres sacaron adelante a toda la familia: “Yo he tenido unos padres gracias a Dios, que se han dejado la vida, para criar a sus hijos. Nos han dado una educación, la mejor que han podido , y ha sido el ejemplo que he tenido de ellos”.

Sus problemas con las drogas

Fue la propia Amparo quién le ayudó a dejar las drogas, un problema con el que tuvo que lidiar y no fu nada fácil para él: “Era intemperante, no tengo palabras, no puedo decirlo. Es un error tan garrafal que pude corregir con las cosas más bonitas que me han podido pasar después".