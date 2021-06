Julián Muñoz tiene, tras tres intentos fallidos, la notificación firmada por el juez certificando su libertad provisional. Se la conceden dado su delicado estado de salud y ahora pretende volver a tener una vida normal, si es que puede. "Estoy contento, porque es otro estado diferente, no es lo mismo el tercer grado que la libertad condicional. Sobre todo con la edad que tiene uno, porque ya tengo 74 años y ya está uno en la cuesta abajo, esto es una gran noticia para mí y mi familia y la gente que me quiere". Su pasado le persigue y lo sabe. Por eso responde a las preguntas de los reporteros sobre la ruina de Isabel Pantoja y sus enfrentamientos con Kiko por Cantora. De Isabel Pantoja, la mujer por la que dejó a Mayte Zaldívar, prefiere olvidarse. Fueron novios de 2003 a 2009, seis años de 'dientes', sonrisas de cara a la galería y ...problemas con la justicia.

Del sol de Marbella a la sombra de prisión

Los dos han estado en la cárcel pero eso no les ha vuelto a unir, al contrario. Julián se ha enterado de todo lo que le ha pasado y le pasa a su ex, sobre todo de los problemas económicos de la cantante convertida ahora en personaje televisivo y carne de la prensa rosa, y amarilla. "Creo que cada uno en la vida tiene que cargar con su mochila, que es la palabra que se dice ahora, en mi pueblo se diría alforjas. Yo no sé si tiene problemas económicos o no los tiene y además es que, si los tiene, no me interesa ni me importa", dice de la tonadillera.

Y deja claro que le da igual lo que pase con Cantora. "Yo no he entrado nunca en los entresijos y los movimientos de Cantora. Hace ya 20 años y sinceramente me da igual. Respeto a todo el mundo, si Kiko está reclamando lo suyo me parece honesto. Lo que no tienen que hacer es llegar a estos enfrentamientos. Te lo dice la experiencia de la vida".