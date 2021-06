En mayo llegaba la noticia: Kiko Rivera vendia Cantora y daba la 'patada' a su madre, Isabel Pantoja, a cambio de la parte de la herencia de Paquirri que le correspondía por derecho: un millón y medio de euros por los que supuestamente cerraba la transferencia de su parte de la finca a una empresa financiera que, según anunciaba en exclusiva la revista Diez Minutos, estaba dispuesta a pagar la deuda de la tonadillera que ha visto su sueño convertido en pesadilla. El 47,6 por ciento de la finca estaría de momento, según esto, en manos de la empresa CTH (Compramos Tu Herencia).

Cantora tiene 500 hectáreas y 2000 metros construidos y tiene, desde este fin de semana, colgado el cartel de "Se alquila". ¿Pero colgado por quién? La propiedad luce junto a su nombre el cartel naranja que especifica que la finca se alquila "para eventos" de la modalidad BBC: bodas, bautizos y comuniones. Y Kiko Rivera no ha tardado en reaccionar: "De verdad esto ya es lo último que me faltaba por ver. Dios, dame paciencia porque como me des fuerza", escribía en su Instagram.

¿Pero quién alquila Cantora a espaldas de Kiko? ¿ Isabel Pantoja, que tiene el 52,4 por ciento de la finca pero también una enorme deuda por el préstamo por la que podría ver su propiedad embargada ? ¿O es una broma pesada para todos que la familia aún no ha tenido tiempo de desmentir? Actualmente, Isabel Pantoja vive con su hermano Agustín y con su madre, doña Ana, en los terrenos de Cantora, y si bien podrían usar el dinero para saldar su deuda y no cederle su parte a la empresa, llama la atención la invitación, sin aportar número de teléfono, a entrar dentro de la propiedad más mediática de nuestro país a preguntar por nuestras celebraciones de boda. ¿Está dispuesta a tanto Isabel Pantoja por no perder Cantora?

Dudas sobre la venta de Cantora

En ese caso, la razón del enfado de Kiko podría dar la razón a Irene Rosales, su mujer, cuando aseguraba en televisión que la finca aún no se había vendido y que "Kiko solo ha tenido una reunión". Si el hijo de Isabel Pantoja quiere reclamar su herencia y todavía no ha visto ningún dinero, esto podría justificar el estallido al ver que su madre va a alquilar la finca de la que aún posee un pedazo que, sin embargo, él no ha sido informado para recibir parte de los beneficios.

02.51 min Kiko Rivera y la venta de Cantora

En una entrevista con RTVE Digital y en relación con la portada de Diez Minutos que confirmaba la venta de Cantora, el hijo de Isabel Pantoja respondía críptico: “Es una portada que han sacado ellos, yo no la he hecho", apoyando esta hipótesis. Sin embargo, confirmaba su intención de deshacerse del terreno al que su madre tiene tanto apego: "Es algo que todo el mundo sabe, que tengo todos estos problemas familiares que me ha tocado vivir, intento llevarlo lo mejor posible y es un hecho que estoy intentando deshacerme de esas cositas pero bueno, las cosas de palacio van despacio".

Kiko Rivera no daba, tampoco, por finalizados los trámites, así que es posible que su madre se le haya adelantado: "No es algo que se solucione en horas o en días. Sólo digo que va avanzado y bueno, esperando noticias. Como digo siempre, ojalá esto no fuese así y todos seríamos más felices pero bueno, cada uno le toca lo que le toca”, decía entonces. Parece que el alquiler de Cantora no era la noticia que esperaba.

Más noticias en Corazón y tendencias.