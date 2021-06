Más de tres décadas esperando a recuperar los enseres más personales de su padre, Paquirri, más de medio año desde el primer requerimiento notarial tras la revelación de Kiko de haber visto los trastos en Cantora y ahora que parecía posible el milagro, los hermanos Rivera Ordóñez deciden dar un paso atrás y frenar su batalla contra Isabel Pantoja. Y lo estarían haciendo por pena. Un argumento que posiblemente a la tonadillera le escueza aún más.

Eva González , mujer de Cayetano , también n se ha querido pronunciar ante la insaciable batalla que une a Isable Pantoja con su esposo. Parece ser que no le van a pedir los trastos, que tienen una sensibilidad de la que carece esta mujer y debido a la situación tan mala que está pasando prefieren no hacer nada.

Lo último que supimos es que la tonadillera habría vendido la casa de Miami , un dinero que Paquirri quería que fuese para sus hijos, y que al parecer no fue así…

No querrían hacer más leña del árbol caído... Francisco y Cayetano, al parecer, creen que la tonadillera tiene muchos problema s ahora sobre sus hombros: otros juicios con posibles penas de cárcel , deudas con Hacienda , la delicada salud de su madre y, cómo no, los lazos rotos con su pequeño del alma , su hijo Kiko.

Solo han “aparcado” la guerra y retomarán el proceso judicial cuando crean conveniente

Y es que Isabel Pantoja no deja de ser la madre de su hermano. Pero que conste, solo se trata de algo temporal. Tras varios requerimientos notariales, la amenazaron con una demanda civil y si no, irían por lo penal, pero de momento aparcan su guerra. Eso sí, no renunciarán a lo que consideran suyo y retomarán el proceso judicial cuando lo vean conveniente.