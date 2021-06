Kiko Rivera ha estado unos días en la playa con su mujer e hijas, desconectando de todos sus problemas familiares. Es cierto que lleva semanas protagonizando las revistas del Corazón por toda la polémica con su madre Isabel Pantoja y la posible venta de Cantora, la finca familiar. Pero de sus vacaciones en las playas de Cádiz, lo que más ha destacado ha sido su cambio físico.

Kiko Rivera desconecta en las playas de Cádiz GTRES

Ha estado con su pareja Irene Rosales, y sus dos hijas Ana y Carlota en las playas de Novo Santi Petri. Nada más se han publicado las imágenes en las que le vemos en bañador, inaugurando el verano con chapuzones y dando unos toques al fútbol, las redes sociales se han sorprendido por sus kilos de más. Y ya sabemos que el propio Kiko se toma estas cosas con humor y ha contestado a sus detractores con un mensaje muy suyo en Instagram: “Pues si! He engordado que le vamos a hacer. Me sigo queriendo igual o más que antes”.

Kiko RIvera, de vacaciones en Cádiz GTRES

El hijo de Isabel Pantoja se lo toma incluso con cariño, aunque eso sí, avisa que desde ya mismo, empieza de nuevo a cuidarse: “Hemos empezado la rutina de ejercicio para volver a nuestro máximo nivel”.

El viaje ha sido para celebrar los siete años de amor junto a Irene, y seguramente también le vendrá bien a Kiko para desconectar de todo lo que le rodea, y pensar lo que hará en el futuro.

Kiko Rivera, con una de sus hijas en la playa GTRES

Sin duda, su familia es su mayor apoyo en estos momentos y Kiko Rivera cada vez pasa más tiempo en casa con las mujeres más importantes de su vida. Muestra públicamente lo enamorado que está de Irene y presume de ello. El pasado 24 de mayo el DJ nos sorprendió a todos con su lado más romántico en una sentida feliticación: “La mujer de mi vida. La que me cuida me mima y me salva. Hoy cumplimos 7 años juntos”.

En cuanto a sus hijas Ana y Carlota, de 6 y 3 años respectivamente, les dedica cada vez más y más tiempo, y las tiene tan presentes que se ha tatuado sus iniciales en el pecho, decoradas con unas herraduras de caballo y unas notas de música.

Así que mientras una ola de rumores se retroalimenta intentando adivinar que hará con su parte de Cantora, Kiko se toma un respiro con los suyos. Unas ansiadas y felices vacaciones donde solamente cabe la alegría, la diversión y las ganas de pasarlo bien.

Kiko Rivera, de vacaciones en la playa GTRES