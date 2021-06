Kiko Rivera está viviendo un momento agridulce. La mala relación con su madre le lleva a copar las portadas de las revistas del Corazón que están muy pendientes de lo que pasará con la venta de Cantora, la finca familiar. Mientas Kiko le suelta indirectas a la prensa y a los fans a través de los medios y de su propia cuenta de Instagram, aprovecha para desconectar unos días en la playa en lo que parecen unas vacaciones familiares.

Kiko Rivera desconecta en las playas de Cádiz GTRES

Se ha escapado unos días a Cádiz con su mujer Irene Rosales, y con sus hijas Ana y Carlota, y les hemos visto disfrutando de unos días de playa en familia. Todo indica que el viaje ha sido para celebrar los siete años de amor de la pareja, y seguramente también le vendrá bien a Kiko para desconectar de todo lo que le rodea, y pensar lo que hará en el futuro.

Kiko Rivera, con una de sus hijas en la playa GTRES

El pasado 24 de mayo, el DJ nos sorprendió a todos con su lado más romántico cuando felicitaba a su mujer a través de Instagram: “La mujer de mi vida. La que me cuida me mima y me salva. Hoy cumplimos 7 años juntos”. Han aprovechado la celebración para inaugurar el verano en familia y en la playa.

Kiko Rivera, de vacaciones en la playa GTRES

Un merecido descanso en plena ola de rumores que intentan adivinar lo que hará Kiko con su parte de Cantora. De momento sabemos que está dispuesto a vender su parte de la finca, pero que las negociaciones siguen en marcha y no hay nada claro.

El hijo de Isabel Pantoja, que últimamente está muy activo en redes y las utiliza como un destacado influencer más, nos ha dado pistas de la playa a la que ha ido y todo indica que es la playa de la Barrosa en Novo Santi Petri. Pero no han ido solos, han disfrutado estos días junto a su cuñado, con el que ha bromeado en sus stories refiriéndose a él como el único soltero de la familia.

Les hemos visto jugando al futbol, dándose un chapuzón en el mar y pasándoselo en grande con las pequeñas de la familia. Mientras tanto, Irene jugaba con ellas en la orilla sin querer desvestir su impresionante cuerpazo, esta vez cubierto con un favorecedor mono playero de color blanco.

Irene Rosales disfruta de unos días de playa con sus hijas Ana y Carlota GTRES

Parece que la familia Rivera Rosales está presenciando unas ansiadas y felices vacaciones donde solamente cabe la alegría, la diversión y las ganas de pasarlo bien, o al menos, así lo han demostrado todos ellos durante una agradable jornada en la que han sido incapaces de borrar sus desbordantes sonrisas de la cara.

A nivel profesional, Kiko Rivera tiene varios proyectos sobre la mesa. Acaba de estrenar canción El Conejo de la Suerte y se conecta desde su habitación para streamear en Twich y alimentar lo que parece que es su nueva faceta profesional. Eso y mucho más, nos lo ha contado en exclusiva, en una entrevista con RTVE Digital.