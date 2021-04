Isabel Pantoja vuelve a protagonizar un capítulo más de “la herencia de Paquirri”. La tonadillera habría vendido la casa de Miami de Paquirri, un dinero que el torero quería que fuese para sus hijos, pero no fue así… ¿qué pasó con ese dinero?

La casa estaba a nombre de Ignacio Salvatierra, hombre de confianza de Paco, con la condición de que, si a Paquirri le ocurriera algo, Carmina Ordóñez (en trámites de divorcio en ese momento) no pudiera reclamarla y fuera a parar a los hijos del diestro, que era el deseo de Paquirri.

¿Emprenderán acciones legales Fran y Cayetano para hacerse con ese dinero?

"Habrá que tomar nota y preguntarse, ¿cómo se vendió? ¿Quién la vendió? ¿Dónde fue a parar el dinero?", así ha contestado Moeckel cuando se le ha preguntado acerca de la vivienda de Miami. Además, el abogado de los Rivera ha dejado caer que si no se han tomado medidas antes ha sido por puro desconocimiento. Asegura que se acaban de enterar del asunto de la venta de la casa y todo lo que le rodea: “Ellos se acaban de enterar de la venta de la casa. Se ha ocultado, por lo que la acción no ha prescrito. Y no se han tomado medidas por que se desconocía este acto”, cita.

Moeckel está seguro de que todavía nos quedan muchos capítulos más de la “herencia de Paquirri” por descubrir: "Esta señora es una caja de sorpresas y cada día aparece algo", cita. Y en el portal de Corazón y Tendencias estaremos muy atentos para contártelo todo.