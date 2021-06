Kiko Rivera vuelve a ser el centro de la noticia. Ahora, por la celebración de la primera comunión de su hijo Fran, que tuvo con la modelo Jessica Bueno. Rompieron en 2013 y ahora ambos han formado otras familias. Él, con Irene Rosales. Ella, con Jota Peleteiro. Este fin de semana era tiempo de celebración, y doble, ya que Fran tomaba también el sacramento del bautismo, necesario para hacer la comunión pero parece que el tema de las ausencias que hubo, entre ellas Isabel e Isa Pantoja, han borrado pronto las sonrisas, sobre todo la de Jessica Bueno.

Jessica y Jota con Fran y José Ignacio. RTVE

Kiko Rivera ha dicho en un programa de televisión que no le pareció justo no poder invitar a sus familiares y que, si fuera por él, habría intentado invitar a los dos lados de la familia. Y su ex ha respondido de inmediato, dispuesta a dejar las cosas claras: "Me parece lamentable que se use un motivo como este para inventar y hacer daño cuando se ha actuado desde el corazón. He organizado una fiesta en mi casa donde hemos sido los únicos responsables en todos los aspectos, y por respeto y amor hacia mi hijo han estado las personas que creía convenientes y que tienen trato directo con él. Por supuesto no podía faltar su padre, su esposa y sus hermanas. Creo que estoy en mi derecho de poder invitarles solo a ellos, ya que son los principales en la vida de mi hijo y no he querido entrar en temas personales que no me incumben invitando a otras personas de su familia", ha escrito en su cuenta de Instagram.

Fran Rivera Bueno y Jose Ignacio Peleteiro Bueno RTVE