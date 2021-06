Tras la reciente pérdida de su madre, Ana Obregón vive un profundo luto sumida en su dolor. Necesita pasar por este proceso a solas y lo está haciendo, pero, ¿a qué precio? La presentadora ha asegurado que se encuentra en una "absoluta oscuridad" desde que le falta la compañía de su madre y de su hijo, Aless, de quien se tuvo que despedir hace un año. En muy poco tiempo Ana Obregón ha sufrido la pérdida de dos seres queridos y su tristeza es muy profunda. En el día en que su madre habría cumplido 90 años, Ana ha construido una hermosa felicitación: "Me cuesta tanto olvidarte" de Mecano y las imágenes de toda una vida acompañan el mensaje que le ha escrito a su madre.

Pero no todo es tristeza. Ana Obregón se alegra enormemente de que su madre y su hijo se acompañen mutuamente en el más allá y recuerda con cariño toda la vida al lado de su madre, recordando algo que siempre le decía Aless: "Cuando al final te vas lo único que te llevas es el tiempo y el amor que has dedicado a las personas que quieres. Y tú nos has dedicado toda tu vida. Gracias Mamá".

"Querida mamá, hoy cumples 90 años", empieza la emocionante carta que ha escrito públicamente Ana Obregón en su Instagram. Se trata de un vídeo recopilatorio de los mejores momentos de la presentadora al lado de una de las personas que más han significado para ella en toda su vida: su madre . Es difícil pasar por la pérdida de un ser querido, pero de una madre, siempre mucho más: "Para los que no tuvieron la suerte de conocerte quiero decirles que eres y has sido la mejor madre del mundo. Literal", asegura la presentadora.

Ana Obregón, sumida en la absoluta oscuridad

Con todo, Ana Obregón aún se encuentra de pleno luto y no puede quitarse a su madre de la cabeza. Le es imposible no recordar todos esos momentos felices a su lado, al lado de su hijo Aless. No están siendo los mejores tiempos para la presentadora, a la que ya apenas le quedan lágrimas que derramar y hasta le pide perdón a su madre por ello: "Perdóname si no te lloro todo lo que te mereces. Es que ya no me quedan muchas lágrimas", asegura.

Ana Obregón también le envía sus mejores deseos y tranquiliza a su madre porque ella se está encargando de todo lo que pase aquí, tal y como su madre le enseñó, con mucho amor: "No te preocupes, estoy cuidando de papá con el mismo amor que tú me enseñaste", dice. También se alegra porque su madre no esté sola celebrando su cumpleaños, ya que seguro que estará al lado de su hijo Aless. Además, Ana Obregón espera deseosa esa señal que indique que efectivamente, los dos están juntos velando por ella desde algún lugar: "Hoy soplarás las velas con mi hijo en algún lugar lejano, en ese momento el cielo resplandecerá y ese rayito de luz y amor iluminará por unos segundos la absoluta oscuridad en la que me encuentro sin vosotros", zanja.

02.29 min Corazón - La maravillosa relación de Ana Obregón con su madre

