Candela Peña deja dos looks ideales a su paso por el Festival de Cine de Málaga. Uno es el conjunto de pantalón y top con cola de Redondo Brand, toda una fantasía. El otro es un look de infarto: parece un top asimétrico pero en realidad es una pieza diseñada para el agua. La actriz, que tiene mucha seguridad y pocos complejos, no ha dudado en ponerse un bañador para ir a la alfombra roja del festival. Pero ojo, no es un bañador cualquiera. Hablamos de una prenda digna de los desfiles de alta costura parisinos, un ejemplar único de Victoria Cimadevilla.

Candela Peña recupera el glamur de Hollywood de los años 30. Gtres

La firma española se caracteriza por los detalles maximizados: grandes flores, como la que lleva el bañador de Candela Peña, lazos enormes, volantes XXL. Nada se deja al azar, y cada prenda va muy estudiada, eligiendo siempre el color o estampado que mejor va con cada diseño. El de la actriz es el modelo 'Camelia', que según dicen desde la firma, "representa la elegancia serena de estas flores sin olor y sin espinas que en la cultura asiática vienen a relacionarse con la eternidad y la perseverancia en el tiempo".

Cada modelo es único, ya que se hacen a medida de la clienta en el taller de la casa, donde un maestro couturier se encarga del corte y de los acabados, todo a mano, de forma artesanal. Por eso resultan tan atractivos y fascinantes. Además tienen un don: la versatilidad. Cada bañador o biquini resulta perfecto para la playa, para una velada nocturna en verano, una cita en una pool party o una alfombra roja, como ha hecho Candela Peña.

Candela Peña sabe como arrasar en una alfombra roja. Gtres

Candela Peña con bañador de Victoria Cimadevilla a modo de top. Gtres

Que las prendas de baño salten a la calle no es novedad. Los diseñadores y firmas especializadas, como Andrés Sardá o Guillermina Baeza, llevan tiempo sacando de contexto los bañadores y biquinis, creando piezas maravillosas que funcionan muy bien fuera del agua, siempre que se elija los complementos adecuados. Un bañador especial puede hacer las veces de body y la parte alta de un biquini puede utilizarse también con top. Ha ce unos meses, María Pedraza nos avanzó esta tendencia. La actriz acudió al Festival de Cine de San Sebastian con un top con forma de banda, realizado en nylon y spandex. Tiene una apariencia similar al canalé por lo que resulta perfecto tanto para disfrutar de un baño de sol o un chapuzón en el agua. ¡Ahora no hay reglas! ¡Viste como quieras, la prenda que quieras y cuando quieras!