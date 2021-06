Nuestro compañero Ramón Arangüena ha charlado con uno de los humoristas más famosos de nuestro país: Josema Yuste. Ha confesado que desde bien pequeño sentía predilección por el oficio de actor. Cuando se lo dijo a su madre tras realizar una función en el colegio esta no le tomó muy en serio. En su familia nadie había sido antes partícipe del mundo del espectáculo, como puede suceder con otras personas que deciden dedicarse a este mundo. Pero él, a medida que iba creciendo, y los días iban pasando, iba teniendo cada vez más claro que su cometido profesional en este vida era ese.

La infancia de Josema Yuste

Por desgracia, perdió a su madre muy joven, algo que marcó su vida plenamente: "Yo tenía nueve años cuando mi madre murió. Estaba muy delicada del tema del corazón y falleció. Este episodio me cambió mucho. Tuve depresión infantil durante dos años. No pude acabar el curso. El luto me duro mucho. Eres un niño, ya razonas ya quieres a tu madre, la necesitas, muy duro", ha asegurado a Ramón Arangüena en el programa de RNE Solo en Podcast, 20 entrevistas de humor y una más, desesperada.

Su padre le cuidó mucho, al ser el pequeño se volcó en él: "Mi padre trabaja en el Banco de España. Pero amaba mucho la música. Me llevaba al cine, al teatro, eso durante cada fin de semana durante muchos años. Recuerdo que salía del cine, y yo, durante unos minutos creía que era el persona de la película".

Su padre quería que estudiara una carrera, como derecho: "Si no hubiese sido actor, habría sido médico. Me fui de mi casa a los 17 años. Antes de lo que se va la gente. Mi padre lo acabó aceptando y fue genial".