Si Candela Peña se ha ganado el título al look más rompedor, ella se lleva el premio al más sensual. Ester Expósito, que ha arrasado en el Festival de Cine de Málaga, ha lucido un dos piezas en color rojo de Oscar de la Renta. Pocas veces decepciona y anoche nos volvió a sorprender. Espectacular, sensual y elegante, así podríamos resumir su última aparición pública. La actriz ha apostado todo al rojo, incluso con el maquillaje, y ha acertado. Para rematar el outfit, unas sandalias de tira con tacón de vértigo de Femme y joyas de la marca Bvlgari. Todo gracias a su estilista, Víctor Blanco.

El conjunto está formado por un cropped top palabra de honor con detalle de flor calada en la zona del escote y maxi falda a juego con el que ha captado todas las miradas en la 24 edición del certamen cinematográfico. En cuanto al peinado, ¡viva la naturalidad! Unas ondas suaves y el pelo suelto para dar todo el protagonismo al outfit y al maquillaje.

Viendo estas imágenes, nadie se podía imaginar lo que estaba a punto de pasar. Ester Expósito ha evitado las preguntas de la prensa durante el festival, porque sabía que le iban a preguntar por los recientes rumores acerca de su vida sentimental, pero su silencio no ha evitado que los medios sigan especulando y sacando conclusiones. El cabreo de la intérprete ha sido monumental...

¿Qué ha pasado con Alejandro Speitzer?

Ester Expósito está en el foto mediático después de salir a la luz su supuesta ruptura con el actor mexicano Alejandro Speitzer. La actriz, que siempre ha sido muy discreta a la hora de hablar de su vida personal, ha evitado pronunciarse al respecto, hasta anoche. El motivo que ha hecho estallar a una de las protagonsita de Élite ha sido una noticia del medio mexicano TVNotas en la que aparecían declaraciones de una fuente cercana a la pareja que no dejaban en muy buen lugar al joven y confirmaban el fin de su relación. "Agarró todas las cosas de Álex, las metió en maletas, se las aventó al pasillo del edificio y le gritó: 'Quiero que te vayas, ¡eres un mantenido!'", contaba.

El mensaje de Ester Expósito en su IG INSTAGRAM

Ante estas acusaciones, Ester Expósito no se ha quedado callada y ha utilizado sus redes sociales para defender a Alejandro Speitzer. "Me parece lamentable la información absolutamente falsa y cruel que se ha dado en un medio de comunicación (si se le puede llamar así) sobre Alejandro y lo que ha sido mi relación con él", escribe ante sus casi 27 millones de seguidores en Instagram. "Jamás dedicaría ni un segundo a desmentir algo como esto si no fuera porque está llegando a repercutir en la rutina diaria de Alejandro, una de las personas más maravillosas, generosas, amables, trabajadoras y humildes que he conocido en mi vida. Lxs que están o hemos estado cerca de él lo sabemos", asegura.

Ester Expósito y Alejandro Speitzer

"Solo se merece lo mejor que haya en el mundo. Y yo le apreciaré y admiraré siempre, independientemente de que sea mi pareja o no", concluye sin confirmar o desmentir la noticia de su ruptura.

Entérate de todas las noticias de los famosos en el portal de Corazón y tendencias.