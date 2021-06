¿Alejandro Sanz o Camarón de la Isla? La foto que te hará dudar

"Yo me parto la camisa como Camarón", cantaba Estopa, y Alejandro Sanz se lo tomó al pie de la letra. El artista ha sorprendido a sus fans con su última publicación de sus redes sociales. "Esta foto aún me impresiona", reconoce él mismo ante su casi seis millones de seguidores. "Se admiten comentarios", añade, aunque pide piedad. "Sed buenos", suplica antes de recibir la oleada de comentarios que sabía que le esperaba. Si no fuera por esa sonrisa pícara tan característica, nadie diría que ese joven es el mismísmo Alejandro Sanz, que presume de pelazo y carita de bueno con unos cuantos años menos. Al ver la imagen es inevitable acordarse del cantaor Camarón de la Isla. ¡El parecido es asombroso!

Lo que más llama la atención es su peinado, muy de la época. La instantanea ha dejado sin palabras al portero David de Gea y a la mismisima Penélope Cruz. "No digo na", comenta la actriz en la publicación. Pero ella no ha sido la única que ha sentido la tentación de dejarle un mensaje a su querido amigo. "Al menos ahí tus camisas eran más monas", escribe la modelo y presentadora Eva González. "Camarón achungaito sin depilar", asegura el entrenador Míchel González.

Imagen antigua de Alejandro Sanz INSTAGRAM

Pero ese no ha sido el único parecido que le han sacado a Alejandro Sanz. "Maradona no es una persona cualquiera. Es un hombre pegado a una pelota de cuero", comenta Adriana Abenia. ¿Qué es lo que te impresiona? ¿Ser fan de Duran Duran o tu bellicismo?", escribe la actriz Candela Peña. El del medio de Los Chichos, Roberto Carlos o Tijeritas completan la lista de parecidos razonables.

El post solo lleva publicado un par de horas, pero ya acumula casi 60.000 'me gustas'. Al artista le encanta compartir con sus seguidores imágenes antiguas inéditas o momentos de su carrera, la etapa en la que se convirtió en un auténtico fenómeno de masas. Hace unos dias publicó el vídeo de una de sus primeras apariciones en televisión cantando uno de sus primeros éxitos, Pisando fuerte, provocando la locura de los más nostálgicos. La cara de niño intacta. Eso sí, con el pelo más cortito y bien peinado para la ocasión.

