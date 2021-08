Viernes al mediodía. TMZ anuncia el segundo embarazo de Kylie Jenner con el rapero Travis Scott. A los pocos minutos, la mayoría de los medios internacionales se hacen eco de la noticia. Sin embargo, ni Kylie ni Travis han dicho nada hasta al momento. Al parecer, la noticia surge a raíz de un comentario desafortunado que hace Caitlyn Jenner —padre de ella— a la prensa en un establecimiento comercial.

Pero no todo está tan claro como parece. Resulta que lo que ha dicho Caitlyn podría no referirse a Kylie sino a otro embarazo. Ella solamente anunció que está esperando otro nieto, que resultó ser el tercer hijo de Burt Jenner con su novia Valerie Pitalo. Aún así, hay quien dice que son muchas las fuentes cercanas a la pareja que lo confirman. Pero a nosotros nadie nos ha dicho nada, que conste. Si al final la pequeña del clan estuviese otra vez esperando un bebé, le daría un hermano a su hija Stormi, o la Tormentas para los amigos.

Momento clave

Lo cierto es que los rumores de embarazo llevaban meses circulando por internet. Aunque, en realidad, la mayoría de las teorías se unieron en un mismo momento: el cumpleaños de Kylie. Pues bien, en el 24 aniversario de la joven empresaria todos estábamos esperando un glam look súper preparado —es Kylie, no podemos esperar menos. Sin embargo, para sorpresa de todos, no fue así.

En su fiesta hubo muy pocos invitados y ninguno de ellos subió fotos de la cumpleañera. Para despistar, Kylie subió una foto a su feed que sus seguidores rápidamente identificaron como antigua. ¿Cómo lo sabían? Fácil, la manicura. Las uñas de lleva en el post que compartió no son las mismas que salen tímidamente en sus stories. Además, el supuesto conjunto que luce en la comentada imagen es, para muchos, demasiado "normal" para tratarse de un cumpleaños Kardashian.

Ahora, echando la vista atrás, son muchos los que han estudiado el perfil de la empresaria con detenimiento y las conclusiones son bastante claras. Kylie llevaría meses ocultando su barriga, subiendo fotos con poses imposibles y selfies de su cara en los que no sale su cuerpo. Los usuarios aseguran que las fotos que comparte de cuerpo entero son un engaño para ocultar lo evidente.

“La tormenta enterándose de que ya no será la única heredera de la Kylie Jenner pic.twitter.com/XcTJi9smbe“ — ♡ ♡Mónica♡ ♡ (@cherrixpeaches) August 21, 2021

“Todavía no nace el bebé de Kylie Jenner y ya tiene mejor vida que yo. pic.twitter.com/4V7pmmqCix“ — ������������ (@Kaarely_Mc) August 20, 2021