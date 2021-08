Hailey Bieber y Selena Gomez: Â¿de enemigas a amigas?

A pesar de que Hailey y Justin Bieber llevan casados desde 2018, parece que muchos de sus seguidores todavía no han podido olvidar su polémica relación con Selena Gomez. Si echamos la vista atrás, la historia de Justin y Selena comienza hace más de una década —sí, cómo pasa el tiempo. Lo que empieza siendo una pareja idílica, rápidamente se convierte en una relación de idas y venidas constantes entre 2011 y 2015.

Todo cambia cuando, a principios de 2016, Justin deja claro que ya no está con Selena, su primer amor, publicando una foto con Hailey. Sin embargo, es el cantante el que confirma que no se trata de una pareja exclusiva sino una relación abierta. Son tantas las preguntas sobre el romance que Hailey se ve obligada a explicar en una entrevista a Marie Claire que no están juntos oficialmente porque Justin se va de gira y las relaciones siendo jóvenes son muy difíciles. Poco después, Justin es pillado con Sofia Richie, otra influencer.

Si algo está claro en esta compleja historia es que el 2017 es el año clave. Se filtran unas fotos en las que Justin está de nuevo con Selena y, como era de esperar, las redes arden. El fandom enloquece fantaseando sobre una reconcialiación definitiva después de tantas rupturas. Pero muy pero que muy poco tiempo después, Justin empieza a salir otra vez con Hailey. Menudo lío.

Tanto es así que en julio de 2018, Justin le pide matrimonio a Hailey y tres meses después, en septiembre, se casan. Los fans no tardan en echar cuentas y son muchos los que creen que Justin le fue infiel a Selena con su actual esposa. Aún a día de hoy, los seguidores de ambas se siguen peleando, aunque cada vez está más claro que ellas solo quieren hacer las paces.

“superen que hailey y selena no son enemigas, ustedes inventan enemistades por hombres, cosa que en pleno 2021 ya no la da“

Ahora, el hate lo recibe Hailey. De hecho, en abril de este año tuvo que cerrarse su cuenta de Twitter . "Solamente la idea de abrir la aplicación me produce tanta ansiedad que siento que voy a vomitar", dice la modelo. Y no solo Twitter, también ha cambiado sus ajustes en Instagram —solamente pueden comentar sus publicaciones su círculo más cercano. "Ahora sé que cuando mire mis comentarios solo serán cosas buenas y positivas", le confiesa Hailey a la psicóloga Jessica Clemmons.

Y, aunque parezca difícil de creer, Selena y Hailey son más parecidas de lo que creen . A la primera también la criticaron en su momento cuando empezó a salir con Justin simplemente por el hecho de ser su novia. Por aquel entonces, Selena hizo pública su relación en 'The Ellen Show' confesando que no llevaba especialmente bien las críticas: "Duelen mucho, no estoy haciendo nada malo, las beliebers me han hecho daño , pero intento no pensar demasiado en eso, tengo una familia fuerte y unos fans geniales".

Un like vale más que mil palabras

El tiempo todo lo cura. O eso dicen. Lo que sí sabemos es que Hailey le ha dado 'me gusta' a una foto de Selena Gomez cuatro años después de su pelea. Así es, Selena es portada del último número de Elle y, aunque Selena y Hailey no se siguen entre sí, Hailey no dudó en likear la publicación de la cuenta oficial de la revista.

Sin embargo, no es la primera vez que pillamos a Hailey dándole like a Selena o a sus cuentas de fans. Pero todavía hay algunos que sdudan de las buenas intenciones de la modelo. Por ejemplo, uno de sus 'me gusta' más polémicos fue cuando Selena celebró el éxito de "Look at her now" y "Lose you to love me", dos canciones que tratan sobre la angustia tras dejar una relación tóxica. ¿Buen rollo o pullita? Y lo más importante, ¿por fin están más cerca de ser amigas que enemigas?