Ser influencer, durante mucho tiempo, se convirtió en la profesión de moda entre la generación Z. Viajes pagados, colaboraciones, ropa gratis... todo este tipo de atractivos hacían que el hecho de compartir tu vida durante las 24 horas del día y sin descanso se convirtiera en algo llevadero gracias a todo lo que obtenías a cambio. Pero... ¿es todo tan bonito como nos lo imaginamos? Evidentemente, no es así. Y cada vez son más las figuras que se encargan de demostrárnoslo abiertamente. La última en hacerlo ha sido Dulceida, quien después de 12 años ha decidido tomarse un tiempo y alejarse de Instagram de manera temporal.

"Hoy hago un parón, hoy me voy", comenzaba explicando en el texto que acompaña a su último Reels. "Necesito reconstruirme, necesito abrazarme y cuidarme para volver. Me siento perdida y necesito encontrar el camino para recuperar mi alegría y volver a reconocerme, volver a ser yo y volver a quererme. Está siendo un año de mierda". La semana pasada, Aída hacía frente a la marcha de su abuela y le dedicaba unas emotivas palabras en uno de sus posts. Un momento vital que, inevitablemente, también la ha empujado a tomar esta decisión. "El martes se fue mi abuela para siempre y la echo de menos a cada minuto, sigo sin creérmelo y duele. Aunque sé que ahora ella me ayudará", indicaba.

"En algunos momentos soy mi peor enemiga"

A principios de verano, tanto Dulceida como su actual expareja, Alba Paul, confesaron a sus seguidores que su relación se encontraba en stand by y que estos meses serían determinantes para decidir si continuar con ella o ponerle punto y final. Una situación a la que la influencer también ha hecho referencia en su despedida: "Desde hace unos meses estoy recibiendo un acoso constante en redes sociales sobre mi relación, por parte de unos pocos, que hacen mucho ruido y también mucho daño a mí y a las personas que me quieren. Por estas razones, por mí y por mi salud mental, necesito parar. Soy una persona muy fuerte y nunca pensé que podría llegar a sentirme como me siento hoy, pero yo misma me estoy haciendo daño y no puedo más. En algunos momentos soy mi peor enemiga exigiéndome y machacándome, estoy segura de que muchos me entenderéis", continuaba relatando.

"A veces, no puedes con todo y hay que parar, pedir ayuda y priorizar tu salud mental", explicaba durante su despedida. Una clara alusión al delicado momento en el que se encuentra que ha despertado una oleada de comprensión en su perfil. "Estoy dispuesta a seguir luchando y hacer de todo esto un aprendizaje para quedarme con lo bueno e intentar mejorar lo malo. Será raro, a mi vuelta os contaré. Llevo 12 años dando guerra por aquí, compartiendo mucho de mí todos los días acompañada siempre por los mejores, una familia de preciosos llena de amor. Soy una mujer fuerte pero siento que ahora mismo estoy cargando con mucho y esto no puede ser un peso más, no me siento con fuerzas. Espero tenerlas en septiembre y volver a tope, con mi sonrisa, mi voz repelente de bebe, mucho amor que daros y aventuras que vivir. Os quiero siempre", concluía.

Como no podía ser de otra manera, el post enseguida se hizo con multitud de comentarios apoyando la decisión de la catalana. Porque todo el mundo necesita parar de vez en cuando, y más si tu día a día es seguido con lupa por más de dos millones de usuarios. Mery Turiel, su hermano Alex Domenec, Laura Matamoros, Aretha Fusté, Madame de Rosa, Marta Lozano, Luc Loren, Paula Echevarría o Pol Monen son tan solo algunos de los nombres que evidenciaron su especial cariño a la influencer al dedicarle emotivas palabras de consuelo. Precisamente, este último le decía que se cuidase bien, "con cariño, paciencia y sin exigencias". Aún se desconoce la fecha de su vuelta, aunque todo apunta a que regresará tras finalizar el verano y dar comienzo a una nueva etapa con la llegada de septiembre. Por el momento, solo nos queda aplaudir su decisión de primar su salud mental por encima de lo demás y darse la importancia que, quizás, había olvidado durante los últimos meses.