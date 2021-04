Dulceida revela en El Hormiguero cuánto fue su primer sueldo como influencer

Aida Domènech, su verdadero nombre, es una de las personas más influyentes en las redes sociales de nuestro país con casi 3 millones de seguidores en Instagram, 2 millones en Youtube y 700.000 en TikTok. Acaba de visitar el programa de Pablo Motos, donde ha contado muchos detalles sobre su profesión y su vida personal.

Aunque no ha querido desvelar exactamente la cifra que le pagan las marcas por cada uno de sus post, si que contó en El Hormiguero cuánto recibió por su primer trabajo como influencer. Cuando Pablo Motos le pregunto por el precio en el mercado, la catalana respondió: "Yo a veces he escuchado barbaridades... Nadie tiene el mismo precio. Yo no sé lo que cobran compañeras mías". Una de las hormigas se puso a especular: "¿10.000 euros por un post de una ropa muy bonita, por ejemplo?". La entrevistada respondió rápidamente: "No".

Después habló sobre las influencers más importantes a nivel internacional, como el clan Kardashian: "Kylie Jenner seguramente cobra millones, pero en España... También te digo que seguramente alguna lo ha pedido y lo ha cobrado, pero yo no"

Sus inicios en las redes

La creadora confiesa que ella se enganchó a este mundo con el Fotolog. Más tarde, se abrió su propio blog de moda. "Me volví loca por la moda, tenía necesidad de ver y mostrar e internet se prestaba a eso. Después me abrí un blog porque quería mostrar pequeños diarios míos, mis gustos... y poco a poco vi que lo veían veinte mil personas".

Dulceida contó su historia a lo Pretty Woman en el programa de Antena 3: "Yo trabajaba mucho con una chica y me decía: 'Aída, es que es una barbaridad, porque tú sacas estos zapatos y a los dos días se agotan'. Entonces yo ahí dije 'al final esta chica está ganando muchísimo dinero y yo unos zapatos'. Y ahí fue cuando empecé a pedir dinero para poder vivir", explicó Aida que recordaba así la primera vez que cobró dinero como influencer. "Me escribieron de una boutique de lujo y me pidieron que hiciera dos post en mi blog con vídeos, fotografías y demás. Y cuando me dijeron que me iban a pagar 400 euros me quedé en shock. Fue un momento 'Pretty Woman' y lo disfruté muchísimo", concluyó.

Pero no se quedó solo en el lado positivo de su trabajo, también contó la parte negativa. "Hay que ser muy fuerte mentalmente porque estás continuamente expuesto a las críticas y además tienes una responsabilidad. Normalmente no me afectan las críticas, me he acostumbrado. Una vez me amenazaron con matarme y tuve que acudir a la policía", ha señalado Dulceida.