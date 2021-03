Atrás quedaron los años en los que Justin Bieber no tenía tiempo ni para respirar. El incesante crecimiento de su carrera trajo consigo años de continuo trasiego: giras, viajes, entrevistas, grabaciones en el estudio... Un sinfín de acciones que lo conviertieron casi en un autómata capaz de seguir la estela de lo que llevaba años haciendo. Ahora, después de casi una década en el mundo de la música, el intérprete de "Yummy" ha desvelado en una entrevista concedida a Billboard cómo desarrolla su nueva vida: "He aprendido a tener límites. Ahora siento que no le debo nada a nadie", confesaba al citado medio.

A escasos días de disgrutar de Justice, su sexto álbum de estudio y el segundo en poco más de un año, los cambios en su sonido han permitido que conozcamos a un nuevo Bieber: "Es la primera vez que he tenido constancia y previsibilidad. Este álbum es realmente bueno". Y no es para menos: el intérprete, tal y como apuntaba a la publicación, deja de trabajar a las seis de la tarde para poder dedicarle tiempo a su matrimonio. También se acuesta "a una hora razonable" y se levanta a las ocho de la mañana para comunicarse con su equipo. ¿El motivo? Saber lo que le ocurrió al Justin Bieber artista mientras Justin Bieber, el esposo, estaba fuera de combate.

A través de su iPad, medio que utiliza para hablar con su equipo, se sumerge de lleno en la rutina de trabajo alegando que es feliz sin tener un teléfono móvil al que estar atado. "Eso limita quien puede comunicarse conmigo. Me ha ayudado a poder decir "no" y saber que quiero ayudar a la gente, pero no puedo hacerlo todo. A veces lo intento, pero en muchas ocasiones es insostenible".