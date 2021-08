Para todos aquellos que vivieron con los actores la época dorada de Disney Channel, seguro que recuerdan cómo uno a uno fueron desvinculándose de la factoría que los vio nacer. Pasó cuando Miley Cyrus abandonó Hannah Montana para dar paso a su carrera como solista; también cuando Demi Lovato hizo lo suyo para terminar dedicándose por entero a la música, o cuando Joe, Nick y Kevin Jonas (Jonas Brothers) se alejaron de su papel de adolescentes para dar un giro a sus composiciones como banda. Ahora le ha llegado el turno a Selena Gómez, la última del elenco de artistas de la época que aún no se había pronunciado al respecto. Al menos, no públicamente.

Durante una rueda de prensa ofrecida por la promoción de Only Murders in the Building, su nueva serie, Selena hizo referencia a sus años de estrella infantil dentro de la factoría. Y aquí llega el bombazo: "Renuncié a mi vida por estar en Disney a una edad muy temprana", comenzaba explicando. "No sabía exactamente lo que estaba haciendo. Era una niña que no sabía lo que hacía, solo corría por el set...", argumentaba.

"Absorbo toda la sabiduría que puedo" Aunque lo contó con total naturalidad, sus palabras no pasaron desapercibidas para unos fans que recuerdan con nitidez el momento en el que Gómez comenzó a dar vida a Alex Russo en la mítica serie Los Magos de Waverly Place. Un proyecto que comenzó cuando tan solo tenía 16 años y que acabó cuando tenía 20. Un momento en el que tomó la primera decisión importante respecto a su carrera dentro del canal: ¿continuaba como actriz? ¿O era el turno de explotar su lado musical? “Hmm @selenagomez pic.twitter.com/zF5dgJ7iMK“ — David Henrie (@DavidHenrie) August 9, 2020 Tras pasar unos años alejados de la televisión, la actriz está de vuelta con una serie que próximamente se emitirá en Hulu. Sin perder de vista su etapa en Disney, Selena continuaba explicando que ahora se siente más madura y completamente consciente de lo que hace o deja de hacer: "Me siento como una esponja. Absorbo toda la sabiduría que puedo", confesaba durante el encuentro. Además, la artista también hizo alusión a lo bonito que resulta interpretar un papel "acorde a su edad real": "Es algo que rara vez sucede. No sé si soy una buena actriz, solo me limito a hacer mi trabajo", añadía con humildad.