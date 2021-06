Miley Cyrus lo ha vuelto a hacer, da igual cuando leas esto. La intérprete de "Prisoner" ha revolucionado a sus fans tras la última publicación en redes sociales. ¿El motivo? El aniversario de "7 Things", uno de los temas más icónicos de su carrera. La canción cumplía 13 años y su autora no dudó en alegrarse de todo lo que ha evolucionado desde entonces. Porque si eres de los que por aquel entonces no seguía de cerca a la exchica Disney, que sepas que este temazo iba única y exclusivamente dedicado a Nick Jonas, su pareja en aquella época y con quien rompió semanas antes de escribir este hit.

El post, que a priori parecía de lo más inocente, no solo ha dado la vuelta al mundo gracias a sus fans más nostálgicos -entre los que nos incluimos-, sino que más de un usuario se dio cuenta de un importante detalle: Selena Gómez y Nick Jonas aparecían etiquetados en la publicación. ¿Casualidad? Ni de broma. Como bien sabrán quienes siguieron este triángulo amoroso, Miley mostraba durante el videoclip la imagen -previsiblemente- de Nick junto a ella, pero su cara aparecía tapada y, oficialmente, nunca llegamos a saber si se trataba de él o de un juego que daba pie a todo tipo de confusiones. Pero más de una década después, al fin descubrimos que el guiño hacia su expareja fue real y sí, las redes no han dudado en sorprenderse tras el hallazgo.

"Se trata de perdonar, no de olvidar"

Que no caiga en el olvido: Miley Cyrus se convirtió en el reflejo de miles de adolescentes que pasaban por una situación similar a la suya. Y es que echando la vista atrás, la intérprete no desaprovechó la ocasión de hacer balance y de publicar algunas palabras respecto a una de las canciones que más le ha acompañado durante su trayectoria profesional: "Estaba enfadada cuando escribí "7 Things". Quería castigarlo, vengarme de él por lastimarme", comenzaba explicando. "Empieza con una lista de lo que "odio". Pero no soy su enemiga. Mi corazón supo desde el principio que se iba a convertir en una canción de amor. Pero no lo odiaré. Esa no es la forma en que funciona mi corazón. Es una canción sobre cómo debería odiarlo, pero no lo hago y no sé por qué. Se trata de perdonar, no de olvidar. Esto es lo que siento: es difícil imaginar que nuestro amor sea una historia con final. Pero ya sabes, al menos estoy sacando algunas buenas canciones de eso", concluía.

Y como venimos diciendo, también subió un fragmento de una actuación que realizaba junto a Selena Gómez. Y sí, también estaba etiquetada. Porque Miley es así: segura de sí misma y ajena a cualquier tipo de hipótesis o habladuría que pueda surgir con sus publicaciones. Así que no es de extrañar que haya querido dejar patente a través de estas etiquetas que el tema no es más que agua pasada y fruto de una adolescencia marcada por la fama y el mundo Disney Channel.