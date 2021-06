Cada vez somos más conscientes de que todo lo que cuente Miley Cyrus se convierte en el centro de la conversación social durante horas. En este caso, la intérprete de "Plastic Hearts" es la nueva protagonista de Vogue. Durante su entrevista a la publicación, la actriz y cantante no desaprovechó la oportunidad de dejar claras cuáles son sus ideas a corto y medio plazo, con qué artista le gustaría colaborar y aún no lo ha hecho o lo mucho que supuso para ella la publicación de "Malibu", uno de los temas más personales de su carrera.

Al igual que hizo con Dua Lipa en "Prisoner", la artista no cerró las puertas a próximas colaboraciones. De hecho, se mostró totalmente a favor de crear collabs con intérpretes que estén empezando sus carreras en el mundo de la música, pero tiene claro con quién se uniría si tuviera la oportunidad: "Amo a Billie Eilish. Creo que ella es la mejor. La amo a ella y a su mensaje. Me encantaría que trabajáramos juntas", confesaba durante el encuentro.

""Malibu" es una canción compleja porque está llena de sentimientos diferentes"

Hace unos días, las redes se llenaban de asombro al comprobar cómo Miley se acuerda de todas y cada una de las fechas importantes en lo que respecta a su trayectoria musical. En este caso, Cyrus dedicó una publicación al cuarto aniversario de "Malibu", una de sus canciones de amor más abiertas y vulnerables de su discografía: “Creo que el sufrimiento de todos es diferente. Todos experimentamos dolor en nuestra vida y el sentimiento de pérdida y de tristeza, pero también de gozo, amor y felicidad. Y esa canción es agridulce porque es un reflejo de una época que estuvo llena de amor y vida, pero ahora significa algo muy diferente a cuando la escribí. Esa canción es compleja porque está llena de una variedad de sentimientos diferentes ".

Ahora que puede echar la vista atrás, la intérprete no dudó en hacer balance de sus últimos meses y de pensar en algún que otro consejo que se daría a sí misma de cara al futuro: "Me diría que me mantuviera actualizada, educándome y sin dejar de aprender nunca. Lo importante es seguir evolucionando y ser consciente de la evolución que ocurre a mi alrededor. Así que me diría que me mantuviera al día con la próxima generación, mirando lo que están haciendo y lo que les interesa", concluía.