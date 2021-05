Porque si hay una cosa que define a Miley como nadie, es sin duda si capacidad de "resurgir de las cenizas", como ella misma dice. Si bien su 2019 y parte del 2020 no fue nada fácil para la cantante estadounidense por su operación en las cuerdas vocales, su retirada temporal de la música y su ruptura con la que fue su pareja durante 10 años, este 2021 parece ser la reencarnación de la artista por todo lo alto.

Su vuelta a los escenarios con su álbum Plastic Hearts la convierten, de nuevo, en la reina de las listas de éxitos gracias a su esperadísimo álbum. "Prisoner" junto a Dua Lipa, su hit "Midnight Sky", el Tiny Desk que dejó boquiabierto a todo Internet, sus últimas covers de Queen que paralizaron el mundo y su actuación en el Saturday Night Live junto a Elon Musk el pasado 10 de mayo, son algunos de los últimos acontecimientos que hacen de la intérprete de "Malibu" la estrella por excelencia de este 2021. Porque ahora, y más que nunca, Miley is coming... y parece que ya nada puede frenarla.

“Happy Mother’s Day to all the mommy’s around the world! Especially mine! Who I have to say is the very best one on the entire planet earth! She is the ultimate woman! I love you @tishcyrus !!!! You’re my everything! @nbcsnl pic.twitter.com/e87L2ldUu1“