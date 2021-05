No resulta extravagante relacionar la palabra "mansión" con grandes estrellas de la música. Y menos si hablamos de Miley Cyrus. La intérprete de "Midnight Sky" sufrió un aparatoso incendio en la vivienda que compartía junto a su exmarido, Liam Hemsworth, hace algo más de un año. Desde entonces, la artista no ha cesado en su empeño de construir su nuevo hogar lejos de las cenizas que dejó aquel accidente y unos meses más tarde, Miley ha abierto las puertas de su nueva casa totalmente reformada y decorada.

Tal y como publica Architectural Digest, la artista muestra el resultado de las seis habitaciones y siete baños que conforman los casi 7.000 metros cuadrados de su nuevo hogar. Unas estancias que han sido diseñadas por alguien muy cercana a ella: su madre, Tish Cyrus, y el socio de diseño de la misma, Mat Sanders. "Lo más importante es que cuando entras en la casa de alguien, quiero que sepas quiénes viven allí, cuál es su personalidad, qué es lo que aman y cómo son", confesaba Tish. "Conozco muy bien a Miley y somos muy cercanas, así que pude hacer eso".

" Mi madre siempre dice que nada es permanente , que nada se puede deshacer", continuaba explicando. "Las personas toman decisiones valientes en sus vidas y, a veces, esas apuestas funcionan y te traen buena fortuna. Otras veces no, pero es un riesgo que estoy dispuesta a asumir en mi estilo de vida". Unas declaraciones que bien podrían adquirir un doble sentido al evidenciar el carácter despreocupado que siempre ha caracterizado a la artista.

Como se observa en las instantáneas, uno de los espacios posee una vistosa silla que Miley define como el lugar de estar con mis perros : "Algunas personas la llaman silla de pavo real; otras la silla de las almejas ", indica. "En realidad me encanta la amplitud del espacio y que cuando mis amigos están cocinando en la cocina, el resto estemos viendo la televisión mientras alguien está en el bar, pero siempre nos estemos viendo los unos a los otros".

Aunque Tish admite que su estilo favorito tira a la decoración neutral, confiesa que Miley debe sentirse como una auténtica estrella del rock and roll, así que el interiorismo debe hacer que esto se cumpla . Por ello, es habitual encontrar en las habitaciones multitud de elementos decorativos con colores estridentes y pasteles. Una mezcla explosiva que bien podría definir la personalidad tan extravagante de la exchica Disney.

Si por algo se caracteriza Miley Cyrus es, sin duda, por la capacidad de resurgir de sus cenizas ante cualquier inconveniente. "Justo cuando pensaba que el disco estaba terminado... fue borrado. Incluyendo la mayor parte de la base musical. TODO había cambiado. La naturaleza hizo lo que ahora veo como un favor y destruyó lo que no podía dejar ir por mí misma. Perdí mi casa en un incendio, pero me encontré entre sus cenizas", explicaba en sus redes sociales cuando quiso dar a conocer el incendio que asoló su antigua vivienda. "Afortunadamente, mi equipo todavía tenía la mayor parte de la música que se quemó en ordenadores llenos de canciones para el EP en el que estaba trabajando en ese momento. Pero nunca me sentí tan bien como al publicar mi "historia" (cada disco es una autobiografía continua)".

"Si fuera un capítulo en mi libro, supongo que lo llamaría "El Principio", aunque normalmente cuando algo termina lo llamamos "El Fin". Pero estaba lejos de eso. Agradecida os presento mi séptimo disco de estudio, Plastic Hearts. Saldrá a la venta el 27 de noviembre de 2020". Con estas declaraciones, la intérprete de "Wrecking Ball" quiso aclarar el proceso creativo al que tuvo que someterse para sacar adelante un álbum que, tal y como indica, se convirtió en el espejo de los últimos años. Un libro abierto donde la artista confiesa haber volcado unas emociones que la han llevado a experimentar con su sonido y, sobre todo, a apostar por una música que promete alzarla de nuevo como una de las cantantes más poderosas de los últimos tiempos.