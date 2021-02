Todo el mundo esperaba el regreso de Miley Cyrus a la música como el de Skywalker... y lo mejor de todo es que no ha decepcionado. La intérprete de "We can't stop" publicó su séptimo álbum de estudio, Plastic Hearts, para poner patas arriba toda la escena de nuevo y demostrar una cosa: que el rock no ha muerto. Esta vez, Miley revoluciona YouTube con su Tiny Desk Home Concert y vuelve a explotar su faceta más rockera. ¿Es Miley Cyrus la artista que salvará el género?

Una auténtica rockstar

Vestida como una auténtica rockstar y en un dormitorio adolescente: así ha sido el concierto que Miley ha ofrecido a sus fans de la manera más casera posible. Un entorno íntimo pero que recuerda a aquella Miley que conquistó el corazón de los preadolescentes allá por 2008 y que contrasta a la perfección con la superestrella del pop-rock en la que se ha convertido.

"Mientras Cyrus canta, queda claro que este es su país de las maravillas y que ha crecido para superar su entorno. Al final de este set de tres canciones, Cyrus revela que es el enclave adolescente el que se volvió demasiado pequeño para ella, no al revés", escribe la organización acerca de su actuación. La de Tennessee ha comenzado su presentación con "Fade into You" de Mazzy Star, para luego seguir con "Golden g String" y "Prisoner", la súper colaboración con Dua Lipa incluida en su último disco, Plastic Hearts.

