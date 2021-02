Miley Cyrus ha sido la protagonista absoluta del preshow de la Super Bowl 2021. La cantante ha ofrecido un concierto llamado TikTok Tailgate, un evento previo a la celebración de la final de la NFL con el que se quería rendir homenaje a los sanitarios que han estado en primera línea durante la pandemia.

Durante la casi hora y media de concierto, Cyrus ha interpretado una veintena de canciones, haciendo un recorrido por toda su carrera, así como de sus mejores covers. Además, ha realizado un par de duetos invitando al escenario a Billy Idol y Joan Jett.

Un repertorio en el que no han faltado algunos de sus hits como "Wrecking Ball", "Party in the U.S.A." o "Midnight Sky", aunque los fans han enloquecido con "The climb", temazo de la banda sonora de Hannah Montana: La Película (año 2009).

"Muchos nos hemos sentido rotos este año, la letra de la siguiente canción la necesito cantármela a mí misma, esta canción es sobre no rendirse", explicó Miley Cyrus al público presente al cantar "The climb".