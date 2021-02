Si aún no has superado el tremendo show con el que nos deleitaron Shakira y Jennifer López durante la Super Bowl del año pasado, muy atento a lo que se viene de la mano de The Weeknd. Desde que la organización confirmara que él sería el encargado de amenizar el descanso del evento deportivo por excelencia de 2021, el artista no ha perdido la oportunidad de confeccionar a su gusto una actuación que, gracias a su desembolso, será tal y como imaginó.

Según Wassim Sal Slaiby, representante del canadiense, se gastará cerca de 6 millones de euros de su propio bolsillo para hacer de aquel evento una de las experiencias más especiales de su trayectoria profesional. Junto al resto de miembros de la banda, el grupo ya afirmó durante una entrevista en Billboard que la Super Bowl se encontraba dentro de su lista de deseos: "siempre establecemos plazos para todos los objetivos que tenemos, pero esto llegó un poco antes de lo esperado", indicaban.

Precisamente, este es el motivo que ha llevado a Abel, nombre real de The Weeknd, a desembolsar tal cantidad de dinero. Las plataformas digitales serán el principal soporte por el que medio mundo se pondrá frente a su música, así que no es de extrañar que los casi 7 millones de dólares que ha destinado para tal objetivo sean el elemento decisivo para generar una experiencia cinemática.

"Los Grammy siguen siendo corruptos"

Si por algo se caracteriza el canadiense es, sin duda, por la capacidad de alzar la voz ante las injusticias. Tras las nominaciones a los premios Grammy, The Weeknd acusó al jurado de los galardones por falta de transparencia tras no haber recibido ningún reconocimiento a pesar de ser uno de los favoritos. After Hours ya es considerado uno de los mejores discos del año por la crítica, así que no es de extrañar que su autor fuera el principal sorprendido tras la decisión de la organización. "Los Grammy siguen siendo corruptos", expuso en su cuenta oficial de Twitter. "Me deben a mí, a mis fans y a la industria la transparencia...", concluía en la red de microblogging después de darse a conocer la lista completa de los nominados.

“The Grammys remain corrupt. You owe me, my fans and the industry transparency...“ — The Weeknd (@theweeknd) November 25, 2020

El presidente de la Academia, como principal aludido, no dudó en contestar y poner fin a tal revuelo: "Entendemos que The Weeknd esté decepcionado por no estar nominado. A mí también me sorprendió y puedo comprender lo que está sintiendo. Su música este año ha sido excelente, y sus contribuciones a la comunidad musical y al mundo en general son dignas de admiración", expresó el mismo Harvey Mason Jr. en un comunicado. "Desafortunadamente, cada año hay menos nominaciones que el número de artistas que se las merecen. Pero como el único premio de música que sigue siendo votado entre compañeros, continuaremos reconociendo y celebrando la excelencia en la música al mismo tiempo que tratamos de dar a conocer a los muchos artistas increíbles que forman nuestra comunidad a nivel global", concluía.