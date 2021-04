Que Miley Cyrus es una artista polifacética y con multitud de registros es algo que convive con nosotros desde que la ex chica Disney debutara fuera de la factoría. Aunque tardó en romper con la imagen de niña buena que le otorgó su papel en Hannah Montana, ahora la intérprete de "Midnight Sky" ha vuelto a evidenciar el potencial que posee al versionar canciones tan emblemáticas como "We Will Rock You" o "Don't Stop Me Now" de Queen.

Acompañada de un popurrí de éxitos tales como los mencionados sobre estas líneas, Cyrus sorprendió durante su concierto en el Lucas Oil Stadium de Indianápolis, donde se celebraba la Final Four de baloncesto masculino de la NCAA (National Collegiate Athletic Association). Un regreso a los escenarios que permitió que Miley se luciera de nuevo ante un público que no solo disfrutó de su tributo a la banda, sino de canciones tan conocidas como "We Can't Stop" o "Bracking Ball". Incluso "Heart of Glass", de Blondie. Un mini concierto que en escasas horas, ha logrado dar la vuelta al mundo.

Lo rasgado de su voz y ese toque country inconfundible han propiciado que Miley, con o sin intenciones, se convierta en la artista más versátil del panorama musical actual. El rock and roll parece formar parte de su nueva etapa, así que no es de extrañar que poco a poco, Cyrus se aventure a versionar temas históricos de cantantes de la talla de Freddie Mercury. Tal y como confiesa ella misma en redes sociales... ha nacido una estrella.

“⭐️ A STAR IS BORN ⭐️ pic.twitter.com/XPb5hZy77w“ — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) April 4, 2021