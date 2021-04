Si eres de los pocos que había olvidado el divertido suceso que protagonizaron Miley Cyrus y Pedro Sánchez al tuitearse mutuamente durante el pasado verano, ahora le ha llegado el turno a Selena Gómez. Al igual que ocurrió con la intérprete de "Midnight Sky", Selena quiso mostrar su compromiso con la crudeza de la pandemia haciendo un llamamiento a los Presidentes del Gobierno de varios países, entre ellos España. Fue así como llegó a entablar conversación con Pedro Sánchez y no, sus mensajes no pasaron para nada desapercibidos entre los usuarios de la red de microblogging.

“Spain is commited to equal and universal access to vaccines, @selenagomez. Just this week, I have announced that we will make about 7.5 million doses available to Latin America and the Caribbean this year.

Only together we will succeed.



See you at #VaxLive! https://t.co/r26TNOBx7R“