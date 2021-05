Así fue la actuación de Miley Cyrus en 'Saturday Night Live'

Si hace unos días nos sorprendían lanzando la noticia de que compartirían plató en Saturday Night Live, Miley Cyrus y Elon Musk lo han hecho realidad en la noche previa al Día de la Madre. Esta cita, que podría haber pasado desapercibida durante su participación en el programa, marcó el hilo conductor de la actuación de la exchica Disney, que quiso rendir homenaje a todas las madres del mundo y en especial a la suya, Tish Cyrus.

Miley interpretó un tema de Dolly Parton, la artista que no solo es mundialmente conocida por su trayectoria musical en el mundo del country, sino que además es la madrina de Cyrus. Una mención especial que también dedicó a su madre, con la que se muestra más unida que nunca y junto a la que recientemente ha trabajado codo con codo para decorar el interior de su mansión de California.

“Happy Mother’s Day to all the mommy’s around the world! Especially mine! Who I have to say is the very best one on the entire planet earth! She is the ultimate woman! I love you @tishcyrus !!!! You’re my everything! @nbcsnl pic.twitter.com/e87L2ldUu1“