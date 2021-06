Agosto de 2020. Esa fue la fecha en la que Miley Cyrus y Cody Simpson decidieron hacer oficial su ruptura. La relación se prolongó a lo largo de un año, así que nadie pensaba que esta idílica pareja culminase su amor de forma tan abrupta. La intérprete de "Midnight Sky" lo afirmó a través de un directo con sus seguidores en su cuenta oficial de Instagram, pero ahora ha sido el propio Cody quien ha roto su silencio para hablar sobre aquel momento que marcó su verano.

Durante una entrevista para el programa australiano 60 minutos, el cantante quiso dedicarle buenas palabras a su ex confesando lo bien que gestionaron aquel momento: "Cuando empezamos yo ya la conocía desde hace tiempo. No como una mentora, pero sí como una persona tremendamente creativa. Pasamos de ser buenos amigos a tener muchísimos amigos en común y de ahí a estar juntos un tiempo. Todo acabó de forma amigable”.

"Supongo que fue solo una de esas fases. Pasas por ahí y aprendes mucho de ello", continuaba explicando. Unas declaraciones que no han pasado desapercibidas tras ser la primera explicación que ha dado en estos nueve meses. Y visto lo visto, ninguno de los dos se tomó tan en serio su relación, sino que fue más el ímpetu que los medios de comunicación y los seguidores que poseen en medio mundo pusieron sobre ellos.

"Hoy se supo que mi novio y yo hemos roto", comentaba Miley en sus redes. "Por ahora, dos mitades no pueden hacer un todo, y estamos trabajando individualmente en nosotros mismos, convirtiéndonos en las personas que queremos ser (…) Hemos sido amigos durante 10 años y seguiremos siendo amigos".

"Terminé encajando mejor con personas del mismo sexo"

Aunque fue la primera chica Disney en hacerlo, Miley Cyrus aseguró hace unos años que supo que era bisexual desde que tan solo tenía 14. Sin embargo, poco a poco fue puliendo el discurso y actualmente, la artista se considera pansexual. "Si tuviera que estar con una mujer, estaría totalmente dispuesta a estar con una persona que fuera tan exitosa o incluso más que yo. Eso también es genial", indicaba en la entrevista. "Siento que terminé encajando mucho mejor con las mujeres con las que estuve. Incluso en mi relación con hombres, muchas veces llegué a tener un papel más dominante", apuntaba.

A este respecto, Cyrus también contó públicamente los problemas que le habían llevado a separarse de su exmarido, el también actor Liam Hemsworth. "Le quiero mucho y siempre lo haré, pero hubo demasiado conflicto. No me gusta el drama ni las peleas. No sé si alguna vez pensamos realmente que íbamos a casarnos", afirmaba a finales de 2020 en The Howard Stern Show.