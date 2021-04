La imagen que ha alarmado a los fans de Selena Gómez

Si hace unas semanas te contábamos que Selena Gómez se planteaba abandonar el mundo de la música, ahora ha sido una impactante imagen la que le ha llevado a copar la conversación social. ¿El motivo? Aparecer ensangrentada y rodeada de policías en plena calle. La escena se viralizó rápidamente, pero lo que muchos sospecharon terminó siendo una realidad: la intérprete se encontraba libre de cualquier peligro y la fotografía correspondía a una de las intensas jornadas de rodaje que está llevando a cabo para desarrollar su papel en la serie Only Murders in the Building.

Aunque muchos evaluaron la posibilidad de que todo formase parte de un videoclip, multitud de usuarios detectaron rápidamente que se trataba de su último proyecto seriéfilo que protagonizará para Hulu. Junto a Steve Martin y Martin Short, Selena formará parte de un trío de fanáticos del true crime con un tono de comedia que marcará los capítulos de la primera temporada. Un proyecto que también conttará con Dan Folgelman, creador de This Is Us.

Desde que finalizaron Los Magos de Waverly Place, Gómez no había vuelto a participar en ningún proyecto para Disney. De hecho, se especuló sobre la posibilidad de volver a reunir al elenco de la serie infantil que abarcó varias temporadas en la factoría tras publicar una foto junto a David Henrie (quien interpretaba a su hermano en la ficción). Pero el tiempo demostró que simplemente se trataba de una quedada de la que quisieron hacer partícipe a medio mundo -literal- y alimentar el hype de multitud de usuarios que vivieron las aventuras de Alex Russo y su familia en Disney Channel.