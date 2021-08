Selena Gómez lleva varios años haciendo frente al lupus, una enfermedad autoinmune que le obligó a enfrentarse a un trasplante de riñón en 2017 e incluso a cancelar algún que otro tour previsto para esa época. Ahora, el tema vuelve a estar en boca de todos después de que una ficción se hiciera eco de ese aspecto de su vida de una forma que, tal y como terminó expresando, no fue de su total agrado. Por ello, la intérprete se ha pronunciado públicamente para recriminar que The Good Fight, la serie en cuestión, haya hecho referencia a la operación que salvó su vida hace cuatro años.

Tal y como se observa en el cuarto episodio de la quinta temporada del spin off de The Good Wife, varios de sus personajes discuten sobre una serie de cuestiones que podrían formar parte de un número cómico. Uno de los guionistas encargados de escribir el citado sketch, a quien da vida Nyambi Nyambi, pasa a preguntar a sus compañeros qué asuntos considerarían polémicos a la hora de estructurar la escena. Y ahí llegó la polémica: las respuestas del grupo incluyen temas como la necrofilia, el autismo y el trasplante de riñón de Selena.

“My fans always have my back. LOVE YOU. If you are able to please sign up to be an organ donor https://t.co/4GSEiHEfEf“