Si el año pasado fue Miley Cyrus la encargada de orquestar un concierto benéfico con el fin de recaudar beneficios para apoyar el desarrollo de las vacunas contra el COVID 19, 2021 ha sido el momento de Selena Gómez. La actriz y cantante no quiso desaprovechar la ocasión de ejercer su influencia en medio mundo para movilizar a los líderes políticos de ambos hemisferios en el Vax Live. Pedro Sánchez estuvo entre ellos, pero el absoluto protagonismo se lo llevaron artistas como J Balvin o Jennifer López. Dos intérpretes que lo dieron todo sobre el escenario y que pronto coparon la conversación social de los espectadores que disfrutaron del show.

El concierto se acercó a la hora y media de duración. Un lapso de tiempo que permitió no solo que varios usuarios acudieran presencialmente al estadio para disfrutar de la música en directo, sino que el importante mensaje provacunas que lanzaron todos los intervinientes adquirió un matiz más importante que nunca tras conocerse que EEUU podría liberar las patentes de las vacunas. Una noticia que se celebró junto a los más de 53 millones de dólares que, según EFE, lograron recaudar durante el evento.

J Balvin y Jennifer López, protagonistas de la noche

Aunque las imágenes aéreas del recinto evidenciaban que decenas de persona se habían dado cita en su interior, lo que muchos no saben es que la mayoría de ellas eran trabajadores esenciales que tuvieron que presentar la cartilla de vacunación a la entrada. No siempre tuvieron que mantener la distancia de seguridad ni llevar mascarillas, pero la organización prohibió la venta de bebidas alcohólicas y dio pie a que el primer gran concierto de EEUU en más de año y medio se llevara a cabo sin ningún altercado.

El inicio del show lo arrancó una potente Jennifer López que quiso rendir homenaje a su madre interpretando "Sweet Caroline, un tema que hizo subir a su progenitora al escenario y que se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la gala.

Después de estrenar el documental The boy from Medellín, donde relataba su trayectoria profesional desde que salió de su ciudad natal para forjarse un futuro, J Balvin no había vuelto a reaparecer públicamente. El Vax Live fue el lugar escogido para que el colombiano pusiera de manifiesto su apoyo a la vacunación masiva e interpretara "Otra noche sin ti", una de sus canciones más emblemáticas.

Selena Gómez fue la encargada de dar paso a la actuación de NCT 127, el grupo perteneciente a SM Entertainment que interpretó el tema homónimo que los ha permitido dar la vuelta al mundo con su música. ¿Abrirán el paso para que grupos como BTS o Blackpink se animen y acudan al próximo concierto benéfico?

Se desconoce cuándo volveremos a vivir una cita de estas características junto a artistas de medio mundo. Lo que tenemos claro es que la actuación de cierre de Jennifer López y su "Ain't Your Mama" fue una de las más alabadas por los usuarios junto al papel que ejerció Selena Gómez como maestra de ceremonias. ¿Se pondrá al frente del próximo Global Citizen?

“yo cuando tengo el mundo a mis pies

SELENA ON VAX LIVE

pic.twitter.com/srwZ6tKFfC“ — javier (@kindalibra) May 9, 2021