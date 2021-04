"¡Bienvenida Gaia! Con esta monada, empiezo a volver a compartir cosillas con vosotros", así comienza el post de Instagram con el que ha sorprendido a sus seguidores Marta Pombo. Tras un largo parón del que casi no hemos sabido nada acerca de su estado, la influencer vuelve a las redes sociales, aunque lo hará de manera progresiva. "Lo haré poco a poco ya que estoy con ganas y miedo a la vez", reconoce. No ha estado sola en su regreso. Ha estado acompañada de su nueva inquilina. El nuevo miembro de la familia se llama Gaia, parece muy suave y tiene cuatro patas. Amante confesa de los animales, la hermana de María Pombo ha adoptado un podenco de unos dos años para esta nueva etapa de su vida que empieza con entusiasmo.

La verdad es que, ¿a quién no le alegra la vida un perrito? "Ahora mismo vive con muchísimo miedo, a saber lo que ha vivido la pobre. La encontraron en Jaén. Alguien me dijo una vez, que las mascotas nos eligen a nosotros... y yo creo que esta jeta y yo, nos necesitábamos mutuamente", asegura.

La publicación se ha llenado rápidamente de mensajes de apoyo que le dan la bienvenida. Entre ellos, otros rostros conocidos del mundo Instagram, como Ana Padilla o Laura Matamoros. "Qué bien verte por aquí otra vez", comenta su amiga e influencer Marta Lozano.

El peor momento de Marta Pombo

Dicen que la vida del influencer es idílica, al menos la parte que muestran en sus redes sociales. Marta Pombo no está pasando por su mejor momento y no ha tenido reparos a la hora de confesárselo a sus seguidores, que hace ya tiempo que no la reconocen. "Desconectar para volvera conectar", escribió la hermana de María Pombo en su cuenta de Instagram cuando anunció que iba a alejarse un tiempo de las redes por el bien de su salud mental.

Tras la reciente separación de su marido Luis Giménez, sintió que tenía que tomarse unas vacaciones para volver a ser ella misma. Tras muchos rumores, fue ella misma quien dio la noticia. "Luis y yo ahora mismo no estamos juntos", reconoció ante casi medio millón de seguidores. En el vídeo dejó claro que la decisión de tomar caminos separados había sido conjunta y que ambos eran muy importantes en la vida del otro.

"Voy a seguir fuera de redes, a pesar de perder los contratos laborales, es algo que asumo porque lo necesito, porque mi cabeza y mi salud mental es lo primero y ahora mismo no estoy bien. Sigo con mi barbecho, como lo llamo yo, estoy oxigenando mi cabeza y mi cuerpo y mi corazón para volver con más ganas y desde luego retomar mi vida como yo era, con mi alegría y mi vitalidad", escribió por aquel entonces.

¿Volveremos a ver ahora a la Marta Pombo alegre y bromista que nos conquistó desde un principio? ¡Seguro que Gaia es de gran ayuda!

