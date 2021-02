Marta Pombo continúa alejada de las redes sociales mientras se recupera de su reciente ruptura. La inflencer confesó a hace unas semanas a través de un vídeo en su cuenta de Instagram la separación de su marido, Luis Giménez. De esta manera, ponía fin a los constantes rumores sobre su matrimonio y los bulos sobre su vida personal. Aunque muchos de sus fieles seguidores están muy preocupados y no paran de preguntarse cómo estará su influencer favorita, Marta no ha dado señales de vida desde entonces. Ha sido María Pombo la encargada de arrojar algo de luz sobre el estado de su hermana.

"Al final son cambios de la vida, tiene que ir adaptándose y volverá a las redes", ha asegurado María a los medios que la esperaban a la salida de la peluquería. La influencer ha señalado que su hermana se recupera "poco a poco", aunque no tiene ninguna duda de que tarde o temprano recuperará esa alegría que tanto le caracteriza y que conocimos a través de las redes sociales.

Marta Pombo reconoció que estaba pasando por un mal momento y que había tenido que pedir ayuda profesional para superar el mal trance. "Es muy necesario, todo el mundo debería", ha afirmado María, que, al contrario que su hermana, está viviendo una de las mejores etapas de su vida. La influencer de moda acaba de ser madre y está disfrutando de esta nueva aventura junto a su primer hijo Martín y su esposo Pablo Castellano. "Sigue siendo muy bueno, me ha cambiado la vida a mejor", ha confesado sobre su bebé. Además, ha dejado claro que tiene ganas de formar una familia numerosa, aunque todavía es pronto.