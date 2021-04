Parece mentira que ya hayan pasado casi siete meses desde que nos enteramos del embarazo de Paula Echevarría. Desde aquel momento la actriz e influencer, ilusionada por esta nueva aventura, nos ha enseñado cada detalle del proceso. Ya no queda nada para dar la bienvenida a Miguel Jr y no lo decimos nosotros, ¡su enorme barriga habla por sí sola! Una barriga que no ha logrado frenarla ni siquiera en la recta final del embarazo. Esta mañana una embarazadísima Paula Echevarría se ha vestido con ropa de deporte y se ha puesto a hacer ejercicio junto a su entrenadora personal, Raquel López, más conocida en las redes como 'Yo soy mami fit'. Las imágenes impresionan, ¡está en plena forma!

Controlando el aire y acariciándose la barriga de vez en cuando. Así ha demostrado la futura mamá que no hay tripa que pueda con ella por enorme que parezca. La influencer ha compartido con sus casi 3 millones y medio de seguidores parte de la rutina que ha llevado a cabo.

00.19 min La rutina de ejercicios de Paula Echavarría, a punto de dar a luz

Lo cierto es que Paula Echevarría no aguanta más sin verle la cara del pequeño Miguel Jr, su primer hijo en común con su actual pareja, el exfutbolista Miguel Torres. Ayer pudimos escuchar los latidos del corazón de su futuro bebé y ver el rostro, hinchado pero feliz, de una madre deseando que llegue el momento de conocerle.

A pesar de su estado y de reconocer que a veces se siente "como un pato", Paula Echevarría confesó que está teniendo un buen embarazo. "Estoy fenomenal. Me encuentro igual de bien o mejor que a los 30 y con la misma energía. No tengo ningún tipo de molestia y me encuentro muy bien", admitió en una entrevista para Ia revista Instyle.

Looks de embarazada de Paula Echevarría a través de IG INSTAGRAM

A pesar de su afán por mantenerse en forma, la actriz de 45 años acepta sin preocupación que ha cogido peso. "Acepto que soy una embarazada que engorda, estoy tremenda. Hay mujeres que no, que se quedan como un hueso de aceituna, y yo no soy así", aseguró. Cuando sus seguidores le comentaron en redes sociales que parecía más joven en algunas de sus fotos, ella bromeó: "Es lo que tiene plantarse 25 kilos en nueve meses, no hay relleno ni botox que lo mejore".

Después del baby boom del último año, ¿quién será la próxima en presentarnos a su bebé? ¿Será Paula Echevarría? ¡Hagan sus apuestas!

