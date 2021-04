Un mes en casa, un mes con ellos, a su lado las 24 horas del día. Edurne y David De Gea celebran que su hija cumple 30 días, y lo hacen con mucha ternura y mucho cariño. Tanto la cantante como el futbolista han compartido preciosas imágenes con su pequeña Yanay, acompañadas de frases muy emotivas. "Cuando te miro no existe límite en mi querer, te di la vida y volví a nacer para crecer contigo", dice Edurne. Y el papá escribe justo debajo: "Mis chicas, ¡os quiero!": Luego ha sido el deportista el que ha posado con su hija en los brazos y junto al selfie que ha compartido se puede leer: "My little princess" (mi pequeña princesa). En ese post hay un montón de comentarios y entre ellos el de su esposa. "Lo que más quiero en el mundo", escribe Edurne.

La que fuera representante de España en Eurovisión 2015 con 'Amanecer' cantó embarazada con Blas Cantó, que acude este año al festival. La cantante vive ahora otro amanecer, personal y profesional. Disfruta de una nueva etapa en su vida, como madre, pero no ha dejado de lado su profesión al contrario. La llegada de Yanay ha sido una fuerte fuente de inspiracíón y Edurne ha compuesto una canción que lleva el nombre de su hija. Yanay ya es canción. Esta es la letra:

Si no te duermes te canto

Y así poder escribirte

Las cosas buenas del mundo

Hasta que vuelva a vestirte

Pero si duermes, mi vida

Seré por siempre contigo

No dejes en el olvido

Que la luna de tus besos

Te dibuja una escalera

Y a la cuarta primavera

Mira allí

Donde nacen las estrellas

Las que bailan por tu nombre

Cuando me vuelva una de ellas

Piensa en mí

Que cuando me miras

Hay dos latidos y un corazón

Que se acelera y en dos por dos

Nos mece el infinito

Y me vuelves a mirar

Y en tus pupilas puedo bailar

Con cada letra del verbo “amar”

Al son de la sonrisa

Y siento en cada caricia

Tu piel de nubes y lirios

No dejes en el destino

Que alguien apague tu risa

Sigues durmiendo en mi ombligo

Por más que crezcas, mi niña

Te esperare en el camino

Donde crecen las estrellas

Las que bailan por tu nombre

Cuando me vuelva una de ellas

Piensa en mí

Que cuando me miras

Hay dos latidos y un corazón

Que se acelera y en dos por dos

Nos mece el infinito

Y me vuelves a mirar

Y en tus pupilas puedo bailar

Con cada letra del verbo “amar”

Al son de la sonrisa

Que cuando te miro

No existe limite en mi querer

Te di la vida y volví a nacer

Para crecer contigo.

2021 está siendo un año de nacimientos, un año de Baby Boom. Son muchas las famosas que han sido mamás ya, como Ariadne Artiles, que ha tenido gemelas, o Ana Morgade. Ahora todos estamos pendientes de Paula Echevarría que ya entra en su recta final.