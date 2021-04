Hoy los compañeros de 'La hora de la 1' han hecho una videdollamada para felicitar a Mercedes Milá que está celebrando su cumpleaños en Menorca. La veterana periodista cumple 70 años pero nada más empezar la conversación con la presentadora Cristina Fernández y los tertulianos Boris Izaguirre, Valeria Vegas, Borja Terán y Norma Duval, que acaba de cumplirlos, ha dejado claro que no le hace mucha gracia. "¡Cómo suena eso de 'cumple 70!' ¡Por favor! ¡Qué horror! Cuando cumplí 69 me pareció divertidísimo, me pareció un número genial, lleno de contenido", ha dicho Mercedes con mucho sentido del humor.

"¿Cómo te sientes a los 70?", le ha dicho Boris Izaguirre. "Estoy bien, he pasado momentos malos pero espero mantenerlo bien. Lo que hago es una vida tranquila, hacer deporte, dormir, comer bien, leer...". Borja Terán ha destacado su talento para los programas en directo y le ha preguntado qué echa de menos en la televisión actual. "Para mí el directo es el rey de la tele, que cualquier cosa puede pasar. ¡Es la televisión más pura!".

En el programa de TVE han puesto fragmentos de algunas de sus entrevistas 'más icónicas', como las de Francisco Umbral, Adolfo Suárez, Montserrat Caballé o Miguel Bosé. Mercedes ha destacado la libertad que tenía para preguntar, porque los invitados no tenían gente 'alrededor' que les decía lo que tenían qué decir. "Ahora es todo más blandito, y es insultante". La periodista ha desvelado sus trucos para entrevistar bien y ha destacado a José Sámano que le ensañó a preparar las entrevistas como guiones de cine. "La entrevista es la reina del periodismo". Pero hay otro truco que comparte con todos, el más sencillo pero el más difícil. "Mirar a los ojos a los entrevistados".

Aprovechando que la 'tenían' en directo, Cristina Fernández, le ha pedido que amadrine el estreno de 'The Dancer', el nuevo talent show de baile de RTVE que empieza este lunes 5 de abril. "¿Hay diferencia entre un reallity y un talent ?", le ha preguntado Boris. "Sí, la hay. En el talent no hay convivencia", ha dicho Milá. Rafa Méndez ha hablado del programa y ha dicho que está un poco nervioso. "Yo entiendo a Rafa, ese gusanito que tiene en el estómago no se puede evitar", ha dicho la periodista. "Lola Flores siempre decía: ¡El que no se pone nervioso es que no es artista!".

Parece que Mercedes Milá tiene una espinita clavada, profesionalmente hablando, y parece que va a hacer todo lo posible para sacársela. "Yo estaría encantada de volver a Televisión Española". Y, atención, porque no es la primera vez que lo dice. La vimos en el programa 'La Noche D' y ahí pasó de entrevistadora a entrevistada. Estaba en su salsa, y en su casa. Mercedes Milá empezó su carrera en Televisión Española y no descarta volver a la televisión pública: "Es cuestión de hablar con Televisión Española y terminar mi vida donde empezó", dice la periodista. De TVE tiene miles de recuerdos buenos, como la entrevista que le hizo a la 'viuda de España'. "Me hizo feliz entrevistar a Isabel Pantoja, cuando no había hecho nada en televisión después de la muerte de Paquirri. Decidió que venía al programa y fue precioso. Además, vino con Agustín [su hermano]. ¡Fíjate esa entrevista ahora mismo lo que costaría!".