En un programa dedicado a la televisión no podía faltar uno de los referentes del gran medio de comunicación: Mercedes Milá. La presentadora ha conectado con el plató de La noche D por videoconferencia para charlar con Dani Rovira de sus grandes momentos en la tele. ¿Cuál ha sido su peor entrevista? ¿Y qué personaje tiene pendiente entrevistar? ¡Te lo contamos!

Lanza un guante para volver a TVE Como buena entrevistadora con más de 3.000 realizadas, ha dado un consejo a Dani Rovira: "Cada entrevista es esa entrevista". Pero, ¿cuál es la entrevista en la que peor lo ha pasado? "Una que se la sabe toda España de memoria. Ese escritor decidió un día venir a televisión y enfadarse conmigo. Ese hombre me las hizo pasar putas en ese momento, pero luego en el fondo le tengo agradecer, pues gracias a él, generaciones posteriores me ven con un personaje curioso que insiste en hablar de su libro", ha contado refiriéndose a la que hizo a Paco Umbral. Mercedes Milá, que empezó su carrera haciendo entrevistas en Televisión Española. Ahora tiene un programa en Movistar +, pero no descarta volver a TVE: "Es cuestión de hablar con Televisión Española y terminar mi vida donde empezó". Es en esta casa donde le gustaría entrevistar a un personaje: "Me queda pendiente el de Emiratos Árabes. Me gustaría que viniera a Madrid e hiciera una entrevista en los estudios de Televisión Española".

¿Su mejor entrevista? A Isabel Pantoja Después de tantas y tantas entrevistas, Milá tiene miles de recuerdos buenos. Pero hay algunas que cuesta mucho conseguir, por eso, cuando te dan el sí, es muy especial. "Cuando alguien andas detrás de él y pasan un año, dos años, y no hay manera y al final te dice que sí, eso me pasó con Adolfo Suárez, y además la entrevista fue muy bonita" En cambio, no es la que más feliz le hizo: "Luego, otra entrevista que me hizo feliz tener fue con Isabel Pantoja, cuando no había hecho nada en televisión después de la muerte de Paquirri decidió que venía al programa y fue precioso. Además, vino con Agustín, fíjate esa entrevista ahora mismo lo que costaría", ha contado a Rovira.