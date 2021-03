Si hay hablar de amigos, no podía faltar una amistad de verdad en el plató de La noche D, y cuál mejor que la formada por Ernesto Sevilla y Pablo Chiapella. Ambos se conocen desde hace mucho más de lo que todos pensamos, y no fue gracias a la televisión. ¡Así se lo han contado a Dani Rovira!

Una amistad para siempre formada en el colegio

Pablo Chiapella y Ernesto Sevilla fueron juntos al colegio. Como lees. Cuando tan solo tenían 9 años estos dos actores se conocieron entre las aulas de su colegio. No es que compartieran clase, sino que el destino hizo que sus caminos se encontraran.

"A mí me echaron de mi clase por portarme mal y me mandaron con los mayores", ha contado Ernesto, un año mayor que Pablo, que por entonces iba a 5º de EGB. "Estaba yo en clase, atendiendo como siempre, tomando apuntes, me lo plantan delante".

Su cabezón y una gorra que por aquel entonces todavía no se llevaba, le quitaba visibilidad y el que fuera El Paisano le dijo que si se podía girar a la derecha. "Y se giró, le vi la cara, me descojoné y desde entonces ya somos amigos para siempre", ha explicado.