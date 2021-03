La noche D suma un programa más tratando los temas que tenemos a la orden del día en nuestras vidas. Si hace una semana los sueños era la conversación de Dani Rovira con sus invitados, los amigos han sido los protagonistas en esta ocasión. Para ello, el presentador se ha rodeado de colegas como Daniel Guzmán, que se ha emocionado al recordar a su abuela, María Castro, Javier Cámara, James Rhodes y Eva Isanta. Pero si hay una amistad verdadera en la televisión es la de Ernesto Sevilla y Pablo Chiapella. ¿Quieres saber por qué? ¡Te contamos los mejores momentos de la noche!

Ernesto Sevilla y Pablo Chiapella parecen cortados por el mismo patrón. Son amigos y se les nota a leguas la buena relación que tienen. Lo que no te imaginas es cómo surgió esta amistad. T odo empezó en el colegio, cuando a Ernesto le expulsaron de clase "por portarme mal y me mandaron con los mayores". Esa clase era la de Pablo "Estaba yo en clase, atendiendo como siempre, tomando apuntes, me lo plantan delante". Al no ver bien le dijo que si se podía girar a la derecha, "y se giró, le vi la cara, me descojoné y desde entonces ya somos amigos para siempre ", ha explicado en el programa.

Los mandamientos para ser amigo de tu ex

Pepe Viyuela trae a La noche D los mandamientos de MoisEx. Una serie de directrices que hay que cumplir para poder ser amigo de tu ex. ¿Quieres saber cuáles? Estas son: no espiarás sus redes sociales, no repetirás su apodo cariñoso en vano, no compararás, no le invitarás a tu boda, no irás a su boda si te invita, te repartirás a los amigos, no guardarás el pijama de tu ex, no llamarás a tu ex a partir de las 3 de la mañana, no te acostarás con tu ex.